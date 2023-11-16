Το Κογκρέσο των ΗΠΑ αποτρέπει το «shutdown»

Το αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε χθες Τετάρτη επιμήκυνση του προϋπολογισμού του ομοσπονδιακού κράτους, σε σπάνια επίδειξη ενότητας των κομμάτων, αποτρέποντας έτσι, τρεις ημέρες πριν από την προθεσμία, την παράλυση μεγάλου μέρους του δημοσίου, μερικές ημέρες πριν από τη γιορτή των Ευχαριστιών.

Μετά τη Βουλή των Αντιπροσώπων προχθές Τρίτη, η Γερουσία ενέκρινε χθες Τετάρτη με συντριπτική πλειοψηφία (87 ψήφοι υπέρ, 11 κατά) τη συμφωνία που επιμηκύνει ως τα μέσα του Ιανουαρίου τον προϋπολογισμό ο οποίος θα έληγε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Αυτή ήταν η τρίτη φορά μέσα στο 2023 που τα μέλη του Κογκρέσου συγκρούστηκαν για τα δημοσιονομικά, με την Ουάσιγκτον να φθάνει στα πρόθυρα κήρυξης στάσης πληρωμών –το χρέος των ΗΠΑ ξεπερνά τα 31 τρισεκ. δολάρια– την άνοιξη. Τέσσερα εκατομμύρια εργαζόμενοι ε υπηρεσίες του ομοσπονδιακού κράτους ήταν αντιμέτωποι με την ανεργία.

Όμως τελικά τα μέλη του Κογκρέσου αποφάσισαν να αποτρέψουν τον κίνδυνο αναστολής λειτουργίας μέρους του ομοσπονδιακού κράτους και να δώσουν στους εαυτούς τους δυο μήνες περιθώριο. Η επόμενη προθεσμία είναι η 19η Ιανουαρίου, δηλαδή αμέσως μετά την έναρξη των εσωκομματικών ψηφοφοριών ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

