Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αψηφά τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Απαντώντας στις δηλώσεις του Μπάιντεν κατά των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, ο ισραηλινός πρωθυπουργός επικαλέστηκε πρόσφατη δημοσκόπηση που δείχνει ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί υποστηρίζουν το Ισραήλ στον πόλεμο κατά της Χαμάς, διαμηνύοντας ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι τέλους.

Σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ο αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι αν το Ισραήλ συνεχίσει με αυτήν την «απίστευτα συντηρητική κυβέρνηση» κινδυνεύει να χάσει την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας.

«Από την αρχή του πολέμου, ηγούμαι μιας διπλωματικής εκστρατείας με στόχο να εκτραπεί η πίεση για τον πρόωρο τερματισμό του και ταυτόχρονα να εξασφαλίσω υποστήριξη για το Ισραήλ», δήλωσε σήμερα ο Νετανιάχου. Επικαλούμενος δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, σύμφωνα με την οποία το 82% των Αμερικανών υποστηρίζει το Ισραήλ στον πόλεμο με τη Χαμάς, ο Νετανιάχου δεν έκρυψε την ικανοποίηση του. «Έχουμε σημαντική υποστήριξη» και αυτό μας δίνει «δύναμη να συνεχίσουμε τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς μέχρι την ολοκληρωτική επικράτηση», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.