Το πρόσωπο του Δάντη - του διάσημου Αναγεννησιακού Ιταλού ποιητή και συγγραφέα της Θείας Κωμωδίας – κατάφεραν να ανακατασκευάσουν επιστήμονες, χρησιμοποιώντας το κρανίο του και πριγραφές του Βοκκάκιου.

Μέσα από το έργο του, ο Δάντης Αλιγκέρι εικονοποίησε στην «Κόλαση» και έμεινε στην ιστορία.

Τώρα, όπως γράφει η DailyMail, για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 700 χρόνια, η ανθρωπότητα μπορεί να δει πώς ήταν στην πραγματικότητα ο ποιητής.

Το αληθινό πρόσωπο του καλλιτέχνη καλύπτεται από μυστήριο καθώς ακόμα και οι πιο δημοφιλείς πίνακες - προσωπογραφίες του, δημιουργήθηκαν πολύ μετά τον θάνατό του, τον Σεπτέμβριο του 1321.

Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Cicero Moraes, στη βιογραφία του Δάντη που έγραψε ο Βοκάκιος, ο ποιητής της Θείας Κωμωδίας «ήταν άτομο μεσαίου ύψους, κάπως σκυφτό, με μακρύ πρόσωπο, μύτη αχιβάδα και μεγάλα μάτια».

Οι επιστήμονες ξεκίνησαν να αναδημιουργούν ψηφιακά το κρανίο του Δάντη χρησιμοποιώντας μια ανάλυση του 1921 των οστών του, ενισχυμένη με δεδομένα από ένα άρθρο του 2007 για το πρόσωπό του.

Τελικά, κατάφεραν να δώσουν μια ρεαλιστική εικόνα του προσώπου του, για πρώτη φορά μετά από 7 αιώνες.

Σύμφωνα με τον Moraes το πρόσωπο που δημιουργήσαν οι επιστήμονεςς «δείχνει» έναν βασανισμένο άνθρωπο. «Δείχνει έναν λαμπρό άνθρωπο, αλλά πικραμένο από την εξορία», είπε χαρακτηριστικά.

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι ο Δάντης –ο οποίος συχνά χαιρετίζεται ως ο πατέρας της ιταλικής γλώσσας– είχε κρανίο μεγαλύτερο από το μέσο όρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.