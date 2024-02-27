Η Αίγυπτος προειδοποίησε σήμερα Τρίτη στη Γενεύη ότι μια επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, θα έχει "καταστροφικές συνέπειες" για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

"Οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια υπό τις παρούσες συνθήκες θα έχει καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ειρήνη στην περιοχή", δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι, προτρέποντας το Ισραήλ να μην επιτεθεί στη Ράφα και απευθύνοντας έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός.

"Ο κόσμος είναι μάρτυρας των πιο ειδεχθών εγκλημάτων και παραβιάσεων κατά του παλαιστινιακού λαού", πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας έκανε τις δηλώσεις αυτές, μαζί με τους ομολόγους του από τον Αραβικό Σύνδεσμο, ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το οποίο πραγματοποιεί την 55η σύνοδό του στη Γενεύη.

Εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένες από τις 47 χώρες μέλη του Συμβουλίου αρνούνται να λάβουν για τη Γάζα τα αυστηρά μέτρα που έλαβαν σε άλλες συγκρούσεις, επικρίνοντας την πολιτική των δύο μέτρων και των δύο σταθμών. "Φαίνεται ότι η ζωή στη Γάζα δεν αξίζει την προσοχή τους, ότι η σφαγή δεκάδων χιλιάδων παιδιών δεν μπορεί να ταράξει τη συνείδησή τους, η οποία είναι πολύ ευαίσθητη σε άλλα θέματα".

"Η ζωή των παιδιών της Γάζας έχει κατά τα φαινόμενα μικρότερη αξία από τη ζωή των άλλων (...). Αυτό προμηνύει κατάρρευση του διεθνούς συστήματος, συμπεριλαμβανομένου αυτού του συμβουλίου", πρόσθεσε.

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου όταν μαχητές της Χαμάς εξαπέλυσαν μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο νότιο Ισραήλ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 1.160 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων ισραηλινών στοιχείων.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, 130 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα, εκ των οποίων 31 πιστεύεται ότι είναι νεκροί.

Η ισραηλινή επίθεση έχει προκαλέσει μέχρι σήμερα 29.878 θανάτους στη Λωρίδα της Γάζας, στη συντριπτική τους πλειοψηφία αμάχων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, η οποία ελέγχει τον παλαιστινιακό θύλακα.



Ο υπουργός Εξωτερικών του Μαρόκου Νάσερ Μπουρίτα δήλωσε ότι ο κόσμος "δεν μπορεί να συνεχίσει να κλείνει τα μάτια" στην "πρωτοφανή ανθρωπιστική καταστροφή" στη Γάζα.

Η υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας του Κατάρ Λολουάχ Αλ-Χάτερ δήλωσε ότι η Γάζα είναι το πεδίο ενός "γενοκτονικού πολέμου" και ότι η κατάσταση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη επιδεινώνεται. "Η υποστήριξη από ορισμένες παγκόσμιες δυνάμεις αυτής της ισραηλινής εξαίρεσης υπεράνω του διεθνούς δικαίου πρέπει να σταματήσει", τόνισε απευθυνόμενη στο Συμβούλιο.



