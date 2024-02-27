Θλίψη στο Μπάκιγχαμ. Ο Τόμας Κίνγκστον, ο οποίος ήταν σύζυγος της Λαίδης Γκαμπριέλα, βασιλικoύ μέλους του οίκου των Γουίνδσορ, πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 45 ετών.

Ο Κίνγκστον, ο οποίος παντρεύτηκε την κόρη του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας Μιχαήλ του Κεντ το 2019, πέθανε στο Γκλόστερσαϊρ την Κυριακή, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να καλούνται στο σημείο λίγο μετά τις 6 μ.μ. Αν και η αιτία θανάτου δεν έχει εξακριβωθεί, διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχουν ύποπτες συνθήκες.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τρίτη εκ μέρους της Λαίδης Γκαμπριέλα Κίνγκστον, του Μάρτιν και της Τζιλ Κίνγκστον, της Τζοάνα Κόνολι και της Έμα Μάρεϊ αναφέρεται: «Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Τόμας Κίνγκστον, του αγαπημένου μας συζύγου, γιου και αδελφού. Ο Τομ ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος που φώτιζε τις ζωές όλων όσων τον γνώριζαν. Ο θάνατός του προκάλεσε μεγάλο σοκ σε όλη την οικογένεια και σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτική μας ζωή ενώ θρηνούμε το θάνατό του».

Εκπρόσωπος των ανακτόρων δήλωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα ενημερώθηκαν για τον θάνατο του Κίνγκστον, o οποίος ασχολούνταν με τα χρηματοοικονομικά.

«Ο βασιλιάς και η βασίλισσα ενημερώθηκαν για τον θάνατο του Τόμας και ενώνουν τη φωνή τους με τον πρίγκιπα Μάικλ του Κεντ και όλους όσους τον γνώριζαν για να θρηνήσουν ένα πολυαγαπημένο μέλος της οικογένειας. Ειδικότερα, οι μεγαλειότητές τους στέλνουν τις πιο ειλικρινείς σκέψεις και προσευχές τους στην Γκαμπριέλα και σε όλη την οικογένεια Κίνγκστον», αναφέρεται στην ανακοίνωση του εκπροσώπου των ανακτόρων.





