Η Βόρεια Κορέα έχει στείλει περίπου 6.700 εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρουν εκατομμύρια πυρομαχικά στη Ρωσία από τον Ιούλιο, ανακοίνωσε την Τρίτη η Νότια Κορέα.



Οι αποστολές μπορεί να περιελάμβαναν περισσότερα από 3 εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού των 152 χιλιοστών ή 500.000 βλήματα των 122 χιλιοστών, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Σιν Γουον-σικ.

«Θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ένας συνδυασμός και των δύο, και μπορείτε να πείτε ότιείπε ο Σιν, σύμφωνα με το Yonhap, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Νότιας Κορέας.Υποστήριξε πάντως ότι εκατοντάδες εργοστάσια πυρομαχικών της Βόρειας Κορέας λειτουργούνλόγω έλλειψης πρώτων υλών και ηλεκτρικής ενέργειας.Ωστόσο, είπε ότι όσα εργοστάσια παράγουν βλήματα πυροβολικού για τη ΡωσίαΗ Σεούλ και η Ουάσιγκτον έχουν κατηγορήσει την Πιονγκγιάνγκ και τη Μόσχα για εμπόριο όπλων, και καταδίκασαν τη Βόρεια Κορέα για προμήθεια όπλων στη Ρωσία για χρήσηΚαι οι δύο χώρες το αρνήθηκαν, ακόμη και όταν δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τη μεταξύ τους στρατιωτική συνεργασία.

