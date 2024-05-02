«Παράθυρο» για εκεχειρία από τη Χαμάς; Ο ηγέτης της Ισμαήλ Χανίγια δήλωσε σε τηλεφωνική συνομιλία με τον αρχηγό των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών Αμπάς Καμέλ ότι η τρομοκρατική ομάδα εξετάζει την προτεινόμενη συμφωνία για τους ομήρους με «θετικό πνεύμα», σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη, που επικαλούνται σχετική δήλωση της Χαμάς.

Η δήλωση φέρεται να προσέθεσε ότι αντιπροσωπεία της Χαμάς θα επισκεφθεί σύντομα το Κάιρο για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες αφότου η Χαμάς δήλωσε ότι θα απορρίψει την τελευταία πρόταση που έγινε από Αιγύπτιους, Κατάρ και Αμερικανούς μεσολαβητές παρά το «πράσινο φως» από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ αναμένει απάντηση από τη Χαμάς για την πιο πρόσφατη πρόταση κατάπαυσης του πυρός που παρουσίασαν Αιγύπτιοι μεσολαβητές, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση ορισμένων από τους ομήρους που απήγαγαν μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κατά την επίθεσή τους στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Την ίδια στιγμή, το ισραηλινό πολεμικό συμβούλιο συνέρχεται σήμερα για να συζητήσει πρόταση ανακωχής στη Γάζα για την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, όπως και τις προοπτικές για στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, όπου βρίσκονται πολλοί εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.