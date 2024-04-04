Ισραήλ: Ματαιώθηκε σχέδιο δολοφονίας του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, ανακοίνωσε η Σιν Μπετ

Σχέδιο δολοφονίας του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ανακοίνωσε σήμερα ότι ματαίωσε η Σιν Μπετ. Η ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας αναφέρει επίσης ότι απέτρεψε επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και σε άλλους στόχους.

Επτά Ισραηλινοί αραβικής καταγωγής και τέσσερις Παλαιστίνιοι από τη Δυτική Όχθη συνελήφθησαν σε σχέση με την υπόθεση, αναφέρει η ανακοίνωση της Σιν Μπετ.

Οι ύποπτοι φέρονται να σχεδίαζαν πλήγματα σε κυβερνητικά κτίρια στην Ιερουσαλήμ, καθώς και σε στρατιωτικές βάσεις, ενώ προετοίμαζαν επίθεση στον οικισμό όπου διαμένει ο Μπεν Γκβιρ στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Σιν Μπετ αναφέρει ότι η οργάνωση ήθελε να σκοτώσει τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με αντιαρματική ρουκέτα και να απαγάγει ισραηλινούς στρατιώτες. Τουλάχιστον ένας εκ των συλληφθέντων φέρεται να είχε επαφές με μέλος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ακροδεξιός υπουργός είχε πρόσφατα ζητήσει τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, προτείνοντας τον σχεδιασμό νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz.

Τον Φεβρουάριο του 2023, η ισραηλινή αστυνομία είχε συλλάβει έναν Παλαιστίνιο με την κατηγορία ότι σχεδίαζε τη δολοφονία του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.