Ο αξιωματούχος της Χαμάς Οσάμα Χαμντάν δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει καταγραφεί καμία πρόοδος στις συνομιλίες για εκεχειρία στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι η παλαιστινιακή οργάνωση επιδεικνύει ευελιξία.

Ο Χαμντάν δήλωσε πως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εγείρει προσκόμματα που εμποδίζουν και τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μια συμφωνία και ότι «δεν ενδιαφέρεται» για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

«Η κατοχική κυβέρνηση εξακολουθεί και διαφεύγει και οι διαπραγματεύσεις έχουν κολλήσει σε έναν φαύλο κύκλο», δήλωσε ο Χαμντάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που διεξήχθη στη Βηρυτό.

Οι προσπάθειες της Αιγύπτου και του Κατάρ, με τη στήριξη των ΗΠΑ, δεν έχουν προς το παρόν οδηγήσει στην επίτευξη μιας εκεχειρίας.

Την ώρα που η Χαμάς επιδιώκει μια συμφωνία για εκεχειρία προκειμένου να διασφαλίσει τον τερματισμό των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, το Ισραήλ προτιμά μια συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κρατουμένων και αρνείται να δεσμευτεί να σταματήσει τη στρατιωτική εκστρατεία του.

Στη Γάζα, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί εξακολουθούν και στοχοθετούν περιοχές κατά μήκος του παλαιστινιακού θύλακα, σκοτώνοντας 62 ανθρώπους το τελευταίο 24ωρο, έγινε γνωστό από το υπουργείο Υγείας του θύλακα.

Περισσότεροι από 33.037 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 75.668 έχουν τραυματιστεί στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

