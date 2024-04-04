Γερμανία: 400 αστυνομικοί ύποπτοι για ακροδεξιά δράση

Δεν σταματούν στη Γερμανία οι αποκαλύψεις για την παρείσφρηση ακροδεξιών στοιχείων στους κόλπους κρίσιμων θεσμικών φορέων, για διασυνδέσεις με εξτρεμιστικούς κύκλους ή για ανοχή ή υποστήριξη ακροδεξιών ιδελογιών. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με νέα έρευνα του περιοδικού Stern και του δικτύου RTL, η οποία βασίζεται σε στοιχεία από τα 16 υπουργεία Εσωτερικών των γερμανικών ομόσπονδων κρατιδίων, προκύπτει ότι περίπου 400 αστυνομικοί πιθανώς να σχετίζονται με ακροδεξιές ενέργειες.

Όπως αποκαλύπτουν τα γερμανικά μέσα, σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη πειθαρχικοί έλεγχοι ή ποινικές έρευνες σε βάρος σχεδόν 400 αστυνομικών, ενώ δεν αποκλείεται ο αριθμός τους να είναι ακόμη μεγαλύτερος. Τέσσερα κρατίδια δεν έχουν προσκομίσει ακόμη ακριβή στοιχεία για το τρέχον έτος.

«Μεγαλύτερος από ποτέ ο κίνδυνος»

Αίσθηση όμως προκαλεί και η δήλωση του Ούλι Γκρετς, βουλευτή των Σοσιαλδημοκρατών και επιτετραμένου της γερμανικής κυβέρνησης για θέματα που αφορούν την ομοσπονδιακή αστυνομία. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ζούμε σε εποχές, στις οποίες ακροδεξιοί σκοπίμως προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν την αστυνομία» και σημειώνει ότι «σήμερα αυτός ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος από ποτέ».

«Αστυνομικοί, οι οποίοι δεν βασίζονται σε όσα ορίζει το Γερμανικό Σύνταγμα αλλά υποστηρίζουν ακροδεξιές απόψεις αποτελούν κίνδυνο για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Τέτοιους ανθρώπους δεν θέλω να έχω στην αστυνομία» αναφέρει εμφατικά στο Stern και το RTL ο υπ. Εσωτερικών του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, του πολυπληθέστερου γερμανικού κρατιδίου, Χέρμπερτ Ρόιλ.

Έρευνες για ακροδεξιούς αστυνομικούς εδώ και χρόνια

Γεγονός είναι επίσης ότι τα νέα στοιχεία δεν πέφτουν ως κεραυνός εν αιθρία. Αντίστοιχες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια. Και το 2022 πάνω από 300 αστυνομικοί είχαν βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών για αποδεδειγμένες διασυνδέσεις με ακροδεξιούς κύκλους στη Γερμανία, ακόμη και με τους διαβόητους «Πολίτες του Ράιχ», τρομοκρατική οργάνωση που σχεδίαζε την βίαιη ανατροπή της μεταπολεμικής γερμανικής συνταγματικής τάξης.

Σε μια πρώτη αντίδραση του Γερμανικού Συνδικάτου Αστυνομικών, ο επικεφαλής του Γιόχεν Κόπελκε αναφέρει στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων ότι ακροδεξιές και εξτρεμιστικές συμπεριφορές ή ακόμη η διασπορά θεωριών συνωμοσίας δεν έχουν θέση στις τάξεις της αστυνομίας, τονίζοντας ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις το πειθαρχικό δίκαιο θα πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια.

Σημειώνει πάντως ότι αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι ο αριθμός των αστυνομικών στην ομοσπονδιακή αστυνομία και στις επιμέρους αστυνομικές αρχές των κρατιδίων ξεπερνά τις 300.000, ο αριθμός των φερόμενων υπόπτων για ακροδεξιές τάσεις είναι πολύ μικρός.

Αντίστοιχα περιστατικά στενών διασυνδέσεων αξιωματούχων και υπαλλήλων σε θεσμούς που σχετίζονται με την ασφάλεια με ακροδεξιούς έχουν καταγραφεί εδώ και χρόνια τόσο στους κόλπους των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων όσο και των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών.

