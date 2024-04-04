Το μικροσκοπικό, απομακρυσμένο ιταλικό νησί Alicudi είχε μέχρι τώρα περίπου 100 κατοίκους και περίπου...100 αγριοκάτσικα. Ωστόσο, φέτος η αναλογία αυτή έχει αλλάξει αφού τα αγριοκάτσικα ξεπέρασαν σε αριθμό τους κατοίκους του νησιού.

Ο πληθυσμός τους έχει ξεπεράσει πλέον κατά πολύ τον επιθυμητό αριθμό και αυτόν που αναλογεί ανά κάτοικο με αποτέλεσμα ο δήμαρχος του νησιού, Riccardo Gullo να καλεί όποιον μπορεί να βοηθήσει για να λυθεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα.

Ο δήμαρχος δήλωσε στο CNN την Πέμπτη ότι δεν τον ενδιαφέρει αν κάποιος γνωρίζει να εκτρέφει κατσίκες, αρκεί να έχει μια βάρκα για να τις μεταφέρει εκτός νησιού, αν καταφέρει πρώτα να τις πιάσει.

Μάλιστα υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα που ονομάζεται «υιοθετήστε μια κατσίκα» το οποίο δημιουργήθηκε επειδή η τοπική αρχή δεν έχει κανένα σκοπό να σκοτώσει τα ζώα αυτά. Ωστόσο, έχουν προκαλέσει ήδη αρκετά προβλήματα. Καταπατούν κατοικημένες περιοχές, εισβάλουν σε σπίτια, τραβούν ό,τι βρουν σε δημόσια πάρκα, ιδιωτικούς κήπους και φράκτες και προσπάθησαν να σκαρφαλώνουν σε πέτρινους τοίχους που συνήθως υποχωρούν λόγω το βάρος που έχουν τα αγριοκάτσικα.

Σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση της Σικελίας, οι κατσίκες εισήχθησαν στο νησί πριν από περίπου 20 χρόνια από έναν αγρότη που στη συνέχεια τις άφησε ελεύθερες.

Για χρόνια, τα ζώα - τα οποία δεν ανήκουν σε κανέναν - έβοσκαν αυτόνομα στις πλαγιές των βράχων του Alicudi και εμφανίζονται σε σχεδόν κάθε καρτ ποστάλ από το ηφαιστειακό νησί.

Αλλά αφημένα στην τύχη τους, έχουν αναπαραχθεί με εκπληκτικό ρυθμό.

Όποιος ενδιαφέρεται να πάρει έως και 50 κατσίκες μπορεί να υποβάλει επίσημο αίτημα στην κοινότητα έως τις 10 Απριλίου, είπε ο δήμαρχος, αν και πρόσθεσε ότι θα παρατείνει την προθεσμία μέχρι να υιοθετηθούν όλες οι κατσίκες.

Ο αιτών πρέπει να στείλει το αίτημά του με email στην τοπική αρχή και να πληρώσει ένα τέλος χαρτοσήμου 16 € για να το επισημοποιήσει.

«Έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους δεκάδες πολίτες από τότε που το ανακοινώσαμε για πρώτη φορά», είπε ο Gullo, συμπεριλαμβανομένου ενός αγρότη από το κοντινό νησί Vulcano, ο οποίος παράγει κατσικίσιο τυρί.

«Ιδανικά, θα θέλαμε να δούμε τους ανθρώπους να προσπαθούν να εξημερώσουν τα ζώα αντί να τα τρώνε», πρόσθεσε.

Αφού κάποιος λοιπόν εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τις κατσίκες, έχει στη διάθεσή του 15 ημέρες για να τις πιάσει και να τις απομακρύνει από το νησί.

Το Alicudi δεν είναι όμως το πρώτο μέρος που βλέπει μια απροσδόκητη εισροή από περιπλανώμενες κατσίκες.

Τον Ιούνιο, μια γειτονιά στο McKinney του Τέξας ξύπνησε με ένα σοκαριστικό θέαμα: 40 κατσίκες που είχαν δραπετεύσει έκαναν βόλτες και έβοσκαν στο γκαζόν διαφόρων σπιτιών αφού είχαν ξεφύγει από ένα κοπάδι που βοσκούσε σε μια κοντινή έκταση.

Πηγή: skai.gr

