Χαμηλούς τόνους τηρούν οι δύο πλευρές μετά το χτύπημα του Ισραήλ, σημειώνουν οι New York Times, σε μια στρατιωτική βάση στην ιρανική πόλη Ισφαχάν σε μια προσπάθεια υποβάθμισης της επίθεσης στον απόηχο των διεθνών εκκλήσεων που είχαν προηγηθεί και που καλούσαν Ισραήλ και Ιράν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα και ορισμένοι αξιωματούχοι και στις δύο χώρες υποβάθμισαν τη σημασία της επίθεσης, την οποία επιβεβαίωσαν Ισραηλινοί και Ιρανοί αξιωματούχοι. Η κρατική τηλεόραση στη Συρία, στενός σύμμαχος του Ιράν, δεν ανέφερε καν το συμβάν.

Στο Ισραήλ, αξιωματούχοι περιέγραψαν το χτύπημα ως περιορισμένη απάντηση προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση των εντάσεων. Αναλυτές στις πρωινές ειδησεογραφικές εκπομπές της χώρας είπαν ότι το χτύπημα δεν φαίνεται να προκαλεί σημαντικές ζημιές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, αναφέρει το ίδιος δημοσίευμα.

«Το Ισραήλ μπορεί να κάνει στρατιωτικούς ελιγμούς που δεν είναι θορυβώδεις ή προκαλούν σημαντικές στρατιωτικές ζημιές, αλλά που μεταδίδουν το μήνυμα που θέλει το ίδιο», είπε στους τηλεθεατές η Dana Weiss, αναλυτής διπλωματικών υποθέσεων για το Ισραηλινό Channel 12. «Και αυτό είδαμε να κάνουν».

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι οι στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις στην πόλη Ισφαχάν ήταν ασφαλείς και μετέδωσε πλάνα από την πόλη να φαίνεται ήρεμη με τους αναλυτές στα εγχώρια μέσα να σχολιάζουν «όχι μεγάλη υπόθεση».

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντλούν πληροφόρηση από τον στρατό της χώρας, χλεύασαν το ισραηλινό χτύπημα, χαρακτηρίζοντάς την ως μια ασήμαντη απάντηση στους περίπου 300 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε το Ιράν στο Ισραήλ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε ευρέως στο διαδίκτυο την Παρασκευή, μια κοπέλα πετάει ένα χάρτινο αεροπλάνο σε μια πολυκατοικία και το συγκρίνει με το ισραηλινό χτύπημα.

Ο στρατηγός Siavash Mihandoust, ο υψηλότερος στρατιωτικός αξιωματούχος στην Ισφαχάν, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν εκεί την Παρασκευή δεν προκλήθηκαν από ισραηλινά πλήγματα, αποδίδοντάς τες σε συστήματα αεράμυνας που κατέρριψαν «ιπτάμενα αντικείμενα».

Αντιθέτως, ορισμένοι στο Ισραήλ πανηγύρισαν για την επίθεση, συμπεριλαμβανομένων των εκλεγμένων από τα δεξιά κόμματα της χώρας.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος: Δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για αντίποινα κατά του Ισραήλ μετά την επίθεση

Το Ιράν δεν έχει σχέδιο για άμεσα αντίποινα κατά του Ισραήλ, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, ώρες αφότου πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο ιρανικό έδαφος.

«Η ξένη πηγή του συμβάντος δεν έχει επιβεβαιωθεί. Δεν δεχθήκαμε καμία εξωτερική επίθεση και η συζήτηση στρέφεται περισσότερο προς τη διείσδυση παρά την επίθεση», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σύμφωνα με το Reuters, ένας Ιρανός αναλυτής είπε επίσης στην κρατική τηλεόραση την Παρασκευή ότι τα μίνι drones που καταρρίφθηκαν από την αεράμυνα στην Ισφαχάν τα χειρίζονταν «εισβολείς από το εσωτερικό του Ιράν».

Ιρανοί αξιωματούχοι λένε ότι η αεράμυνα κατέρριψε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη πριν από λίγες ώρες, ενεργοποιώντας τις σειρήνες.

«Αντίθετα με τις φήμες και τους ισχυρισμούς των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης», «δεν υπάρχει καμία πληροφορία για επίθεση από το εξωτερικό εναντίον της κεντρικής πόλης Ισφαχάν ή οποιασδήποτε άλλης περιοχής της χώρας», ανέφερε το πρακτορείο Tasnim.

Άρχισαν οι γκρίνιες στην κυβέρνηση Νετανιάχου - Μπεν Γκβιρ: «Αδύναμη» η επίθεση στο Ιράν

Δυσαρεστημένος δηλώνει ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ με την απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την «αδύναμη», μεταδίδει το Bloomberg.

Σε ανάρτησή του στο Χ σχολίασε στα εβραϊκά μονολεκτικά «αδύναμη».

דרדל׳ה! — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 19, 2024

Ο Μπεν Γκβίρ δεν είναι μέλος του κόμματος Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου και δεν συμμετέχει στο πολεμικό υπουργικό συμβούλιο των πέντε ατόμων που λαμβάνει τελικές αποφάσεις για στρατιωτικές ενέργειες. Αλλά είναι το κλειδί για την επιβίωση του συνασπισμού του Νετανιάχου και είπε μετά την επίθεση του Ιράν ότι το Ισραήλ έπρεπε να αντεπιτεθεί σκληρά.

Σε αντίθετο πνεύμα τα σχόλια της βουλευτή του Λικούντ, Τάλλυ Γκοτλιβ, η οποία έσπευσε, επίσης, με ανάρτησή της να πανηγυρίσει.

«Καλημέρα, αγαπητοί λαοί του Ισραήλ. Ένα πρωινό που το κεφάλι μας είναι ψηλά με υπερηφάνεια. Το Ισραήλ είναι μια ισχυρή χώρα. Είθε να ανακτήσουμε την αποτρεπτική δύναμη»

Η Γκότλιβ, μάλιστα, παρέθεσε έναν στίχο από τους Ψαλμούς: «Ο Μωάβ θα ήταν ο νιπτήρας μου· στον Εδώμ θα έριχνα το παπούτσι μου». Μία έκφραση περιφρόνησης, σύμφωνα με την Jerusalem Post, που αναγνωρίζεται σε όλη τη Μέση Ανατολή .

בוקר טוב לעם ישראל היקר. בוקר בו הראש מורם בגאווה. ישראל מדינה חזקה ועוצמתית.

מי יתן ונשיב לעצמינו את כח ההרתעה.

למביני עניין מתהילים של יום שישי: ״על אדום אשליך נעלי.. מי נחני עד אדום.. באלוקים נעשה חיל והוא יבוס צרינו״

אמן כן יהי רצון — טלי גוטליב (@TallyGotliv) April 19, 2024

