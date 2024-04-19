«Το Ισραήλ θα χρειαζόταν σημαντική υποστήριξη από τους δυτικούς συμμάχους για να εισέλθει σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας στη Μέση Ανατολή», εκτιμά η Maha Yahya, διευθύντρια του ερευνητικού ιδρύματος Carnegie Middle East Center.



«Το Ισραήλ δεν έχει την ικανότητα για έναν μακροπρόθεσμο ολοκληρωτικό πόλεμο χωρίς εξωτερική υποστήριξη. Θα χρειαζόταν δέσμευση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν όπλα. Βασίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυτικές δυνάμεις σε διάφορα στρατιωτικά μέτωπα», είπε στο CNN.



Οι εκκλήσεις που έγιναν από τους δυτικούς συμμάχους του Ισραήλ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση στον απόηχο της επίθεσης του Ιράν το περασμένο Σάββατο πιθανότατα έπαιξαν μεγάλο ρόλο στους υπολογισμούς των Ισραηλινών αξιωματούχων σχετικά με το πόσο σθεναρά θα αντιδράσουν, πρόσθεσε.



«Ήταν σαφές ότι υπήρχε τεράστια (διεθνής) πίεση στο Ισραήλ να μην κλιμακώσει περαιτέρω τα πράγματα» σχολίασε η αναλύτρια.



Οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία βοήθησαν το Ισραήλ να αναχαιτίσει τους ιρανικούς πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά την επίθεση του περασμένου Σαββάτου. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το «99% των βλημάτων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ και τους εταίρους του, με μόνο "ένα μικρό αριθμό" βαλλιστικών πυραύλων να φτάνει στο Ισραήλ».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι που διατηρούν την ανωνυμία τους ανέφεραν νωρίτερα στον ΣΚΑΪ ότι η ισραηλινή πυραυλική επίθεση της νύχτας στο Ιράν ήταν τα αντίποινα της ιρανικής επίθεσης του περασμένου Σαββάτου. «Οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος» σχολίαζαν σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ Σταύρο Ιωαννίδη.

Αναμένεται το επίσημο σχόλιο της ισραηλινής κυβέρνησης.

