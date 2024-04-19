Το Ισραήλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ την Πέμπτη ότι σχεδίαζαν να επιτεθούν στο Ιράν την επόμενη ή εντός των επόμενων δύο ημερών μεταδίδει το Bloomberg, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το CNN, οι Ισραηλινοί διαβεβαίωσαν τους ομολόγους τους των ΗΠΑ ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν δεν θα στοχοποιηθούν.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ διαμηνύουν ότι δεν συμμετείχαν στην επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, αναφέρει το NBC News.

A report by Iran International: At the same time as the reports in the media about Israel's attack on Iranian soil and the activation of air defense in Isfahan,



The videos obtained by Iran International show the fear and anxiety of some citizens in this city. pic.twitter.com/N6JIYVS3sI — CJC (@cj_chep) April 19, 2024

Από την πλευρά του το Ιράν υποβαθμίζει την επίθεση καθώς Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο Reuters ότι δεν υπήρξε επιτυχημένη πυραυλική επίθεση και ότι οι όποιες εκρήξεις ήταν αποτέλεσμα της πυραυλικής άμυνας του Ιράν.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, νωρίτερα την Πέμπτη είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στις «περιφερειακές απειλές και αποσταθεροποιητικές ενέργειες του Ιράν στη Μέση Ανατολή», σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου.

Η κλήση έγινε πριν το Ισραήλ πραγματοποιήσει πλήγμα εντός του Ιράν ενώ στην ανακοίνωση του Πενταγώνου δεν αναφέρεται σε συνομιλίες που ενδεχομένως να διεξήχθησαν σχετικά με τα σχέδια του Ισραήλ για επίθεση.

Ο Όστιν συζήτησε επίσης «τη σημασία της αύξησης και της διατήρησης της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους αμάχους της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της νέας διαδρομής από το λιμάνι Ασντόντ στο Ισραήλ», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το CNN ανέφερε την Πέμπτη το βράδυ ότι το Ισραήλ είχε πει στις ΗΠΑ ότι θα αντεπιτεθούν κατά του Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα επιδρομή στο Ιράν σε ανταπόδοση για την ιρανική επίθεση εναντίον της ισραηλινής επικράτειας το σαββατοκύριακο με εκατοντάδες drones και πυραύλους, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Τα ABC News, CBS και CNN, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν σε επιχείρηση για την οποία είχε ενημερωθεί η αμερικανική κυβέρνηση. Το NBC διευκρίνισε πως δεν υπήρξε αμερικανική συμμετοχή.

Israel missile strike targeted a site in Iran



Explosions in Isfahan in central Iran, in the As-Suwayda Governorate of southern Syria, and in the Baghdad area and Babil Governorate of Iraq pic.twitter.com/vFPVeEGGuU — Sumit (@SumitHansd) April 19, 2024

Το CNN διευκρίνισε πως η επιχείρηση δεν είχε στόχο ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, επικαλούμενο επίσης αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει ως τώρα. Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του Πενταγώνου περιορίστηκε να απαντήσει «δεν έχουμε τίποτε να πούμε αυτή τη στιγμή».,

Το Ιράν ενεργοποίησε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε διάφορες πόλεις, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, ενώ η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση ανέφερε πως ακούστηκαν εκρήξεις στην Ισφαχάν, στο κεντρικό τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ισραήλ διεμήνυσε αυτή την εβδομάδα πως θα ανταποδώσει την επίθεση του Ιράν το σαββατοκύριακο με πάνω από 350 drones και πυραύλους, σχεδόν το σύνολο των οποίων καταστράφηκε εν πτήσει.

Η επίθεση αυτή έγινε σε αντίποινα για τον πολύνεκρο βομβαρδισμό στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της Συρίας, που η Τεχεράνη απέδωσε στον ισραηλινό στρατό.

