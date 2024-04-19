Ισραηλινά πλήγματα είχαν στόχο τα ξημερώματα στρατιωτική θέση στη νότια Συρία, ανακοίνωσαν το συριακό υπουργείο Άμυνας και μια μη κυβερνητική οργάνωση, την ώρα που το Ισραήλ εξαπέλυε επίθεση εναντίον του Ιράν.

«Γύρω στις 02:55 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε επίθεση με τη βοήθεια πυραύλων (…) και στόχο θέσεις της αντιαεροπορικής μας άμυνας στον νότο», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του το συριακό υπουργείο Άμυνας.

Η ίδια πηγή έκανε λόγο για «υλικές» ζημιές από τα πλήγματα.

Από την πλευρά του το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο «για ισραηλινά πλήγματα που είχαν στόχο ραντάρ του συριακού στρατού στην επαρχία Ντεράα, το οποίο εντόπισε την είσοδο ισραηλινών αεροσκαφών στον συριακό εναέριο χώρο».

Ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ράμι Άμπντελ Ράχμαν, το οποίο έχει την έδρα του στη Βρετανία αλλά διαθέτει μεγάλο δίκτυο πηγών στη Συρία, πρόσθεσε ότι τα πλήγματα σημειώθηκαν «την ώρα που η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποιούσε εντατικά πτήσεις στην επαρχία Ντεράα», χωρίς να ενεργοποιηθεί η συριακή αντιαεροπορική άμυνα.

Ο Ραγιάν Μααρούφ, υπεύθυνος του διαδικτυακού μέσου ενημέρωσης της Συρίας Suwayda 24, δήλωσε λίγο νωρίτερα στο AFP ότι σημειώθηκαν «πλήγματα εναντίον ραντάρ του συριακού στρατού» στην επαρχία Ντεράα, χωρίς να διευκρινίσει την προέλευση των πληγμάτων.

Ο ισραηλινός στρατός έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες πλήγματα στη Συρία μετά την έναρξη του εμφυλίου στη χώρα το 2011, με στόχο κυρίως φιλοϊρανικές ομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

