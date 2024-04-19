Ισραηλινοί αξιωματούχοι που διατηρούν την ανωνυμία τους ανέφεραν στον ΣΚΑΪ ότι η ισραηλινή πυραυλική επίθεση της νύχτας στο Ιράν ήταν τα αντίποινα της ιρανικής επίθεσης του περασμένου Σαββάτου. «Οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος» σχολίαζαν σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ Σταύρο Ιωαννίδη.

Αναμένεται το επίσημο σχόλιο της ισραηλινής κυβέρνησης.

«Ο τρόπος που εξελίχθηκε αυτή η επίθεση ανοίγει μια διέξοδο και από τις δυο πλευρές προκειμένου το Ισραήλ να λέει ότι δεν άφησε αναπάντητη την επίθεση του Σαββάτου, και ότι έχει δυνατότητα να πλήξει στόχους στο ιρανικό έδαφος, ενώ το Ιράν δηλώνει ότι απλώς κατέρριψε κάποια ισραηλινά drones, με την Τεχεράνη να μην δείχνει ότι επιδιώκει κλιμάκωση για ό,τι συνέβη το πρωί» σχολίασε ο Σταύρος Ιωαννίδης.

Το Ισραήλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ την Πέμπτη ότι σχεδίαζαν να επιτεθούν στο Ιράν την επόμενη ή εντός των επόμενων δύο ημερών μετέδωσε στο μεταξύ το Bloomberg, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το CNN, οι Ισραηλινοί διαβεβαίωσαν τους ομολόγους τους των ΗΠΑ ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν δεν θα στοχοποιηθούν.

A report by Iran International: At the same time as the reports in the media about Israel's attack on Iranian soil and the activation of air defense in Isfahan,



The videos obtained by Iran International show the fear and anxiety of some citizens in this city. pic.twitter.com/N6JIYVS3sI — CJC (@cj_chep) April 19, 2024

Israel missile strike targeted a site in Iran



Explosions in Isfahan in central Iran, in the As-Suwayda Governorate of southern Syria, and in the Baghdad area and Babil Governorate of Iraq pic.twitter.com/vFPVeEGGuU — Sumit (@SumitHansd) April 19, 2024

Σύμφωνα με αναφορές δυτικών ΜΜΕ επλήγη τοποθεσία στο Ιράν, με την Τεχεράνη πάντως να μεταδίδει εικόνες κανονικότητας από τις ιρανικές πόλεις. Τα συστήματα αεράμυνας του Ιράν ενεργοποιήθηκαν σε αρκετές περιοχές ως προφύλαξη έναντι πιθανών εναέριων απειλών, σύμφωνα με την τελευταία αναφορά του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων IRNA.

Residents of Iran’s city of Isfahan ‘didn’t hear anything’ amid reports of Israeli strike



Reports claimed that Israel launched strike inside Isfahan as Tehran claimed to have downed 3 drones https://t.co/oawSJMdHFr pic.twitter.com/CCUYAR9LqK — Anadolu English (@anadoluagency) April 19, 2024

Δεν προκλήθηκαν ζημιές από τη νυκτερινή επίθεση εναντίον του Ιράν, δήλωσε ο ανώτερος αξιωματικός του ιρανικού στρατού Σιαβός Μιχαντούστ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, οι κρότοι που ακούστηκαν στη διάρκεια της νύχτας στην Ισφαχάν προήλθαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τα οποία έβαλαν εναντίον «ύποπτου αντικειμένου».

Η Ιρανική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε την άρση της αναστολής των εμπορικών πτήσεων από και προς αεροδρόμια εντός της πρωτεύουσας της Τεχεράνης, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών αεροδρομίων Ιμάμης Χομεϊνί και Μεχραμπάντ.

Η ιρανική αεράμυνα κατέρριψε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία φέρεται να εκτοξεύτηκαν από το Ισραήλ, σύμφωνα με τη διαστημική υπηρεσία του Ιράν.

