Ο Ανώτατος Διοικητής του Στρατού του Ιράν, Αμπντολραχίμ Μουσαβί, ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν αισθάνεται υποχρεωμένη να αντιδράσει στις «εκρήξεις» που Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι προκλήθηκαν από ισραηλινά πλήγματα.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr, ο Μουσαβί δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη αντιδράσει στις ισραηλινές απειλές.

«Έχετε δει την αντίδραση του Ιράν στο παρελθόν», είπε. Οι ιρανικές δυνάμεις κατέρριψαν πολλά ιπτάμενα αντικείμενα στο Ισφαχάν την Παρασκευή, πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος: Δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για αντίποινα κατά του Ισραήλ μετά την επίθεση

Νωρίτερα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Reuters ότι το Ιράν δεν έχει σχέδιο για άμεσα αντίποινα κατά του Ισραήλ.

«Η ξένη πηγή του συμβάντος δεν έχει επιβεβαιωθεί. Δεν δεχθήκαμε καμία εξωτερική επίθεση και η συζήτηση στρέφεται περισσότερο προς τη διείσδυση παρά την επίθεση», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σύμφωνα με το Reuters, ένας Ιρανός αναλυτής είπε επίσης στην κρατική τηλεόραση την Παρασκευή ότι τα μίνι drones που καταρρίφθηκαν από την αεράμυνα στην Ισφαχάν τα χειρίζονταν «εισβολείς από το εσωτερικό του Ιράν».

Ιρανοί αξιωματούχοι λένε ότι η αεράμυνα κατέρριψε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη πριν από λίγες ώρες, ενεργοποιώντας τις σειρήνες.

«Αντίθετα με τις φήμες και τους ισχυρισμούς των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης», «δεν υπάρχει καμία πληροφορία για επίθεση από το εξωτερικό εναντίον της κεντρικής πόλης Ισφαχάν ή οποιασδήποτε άλλης περιοχής της χώρας», ανέφερε το πρακτορείο Tasnim.

Δεν προκλήθηκαν ζημιές από τη νυκτερινή επίθεση εναντίον του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο ανώτερος αξιωματικός του ιρανικού στρατού Σιαβός Μιχαντούστ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, οι κρότοι που ακούστηκαν στη διάρκεια της νύχτας στην Ισφαχάν προήλθαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τα οποία έβαλαν εναντίον «ύποπτου αντικειμένου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.