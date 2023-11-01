Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη Μόσχα διέρρηξαν ένα αυτοκίνητο κοντά στο Κρεμλίνο της Μόσχας σήμερα Τετάρτη μετά από αναφορές πως μια γάτα είχε κλειδωθεί μέσα.
Τοπικά ειδησεογραφικά πρακτορεία ανέφεραν ότι η γάτα πέρασε αρκετές ημέρες στο αυτοκίνητο, χωρίς τροφή και νερό.
Cats Lives Matter https://t.co/4i5CJgI0OS pic.twitter.com/BlCZt4UXKB— Russian Market (@runews) November 1, 2023
Ο ιδιοκτήτης άφησε το αυτοκίνητό του σε ένα πάρκινγκ κοντά στο Θέατρο Μπολσόι στο κέντρο της Μόσχας με τον ίδιο να νοσηλεύεται σε ψυχιατρικό ίδρυμα. «Νωρίτερα ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου μπήκε σε ειδικό ιατρικό ίδρυμα για μη φυσιολογική συμπεριφορά», δήλωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο TASS.
Good news from Moscow:— Russian Market (@runews) November 1, 2023
The cat has been saved. Now so many questions to the detained owner of that car https://t.co/UqJ0kbdulD pic.twitter.com/I2NtSba5bY
Αφού στήθηκε επιχείρηση για τη διάσωση της γάτας, αστυνομικοί και ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων την μετέφεραν σε κτηνιατρική κλινική. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η γάτα ήταν αφυδατωμένη και πεινασμένη, αλλά κατά τα άλλα σε καλή κατάσταση. Ένας αξιωματικός που εργάζεται για το γραφείο του εισαγγελέα της Μόσχας αναφέρθηκε ότι την υιοθέτησε προσωρινά.
