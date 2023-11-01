Λογαριασμός
Βίντεο από επιχείρηση διάσωσης γάτας στη Μόσχα - Ήταν κλειδωμένη για μέρες σε αυτοκίνητο

Τοπικά ειδησεογραφικά πρακτορεία ανέφεραν ότι η γάτα πέρασε αρκετές ημέρες στο αυτοκίνητο, χωρίς τροφή και νερό

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη Μόσχα διέρρηξαν ένα αυτοκίνητο κοντά στο Κρεμλίνο της Μόσχας σήμερα Τετάρτη μετά από αναφορές πως μια γάτα είχε κλειδωθεί μέσα. 

Τοπικά ειδησεογραφικά πρακτορεία ανέφεραν ότι η γάτα πέρασε αρκετές ημέρες στο αυτοκίνητο, χωρίς τροφή και νερό.

Ο ιδιοκτήτης άφησε το αυτοκίνητό του σε ένα πάρκινγκ κοντά στο Θέατρο Μπολσόι στο κέντρο της Μόσχας με τον ίδιο να νοσηλεύεται σε ψυχιατρικό ίδρυμα. «Νωρίτερα ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου μπήκε σε ειδικό ιατρικό ίδρυμα για μη φυσιολογική συμπεριφορά», δήλωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο TASS.

Αφού στήθηκε επιχείρηση για τη διάσωση της γάτας, αστυνομικοί και ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων την μετέφεραν σε κτηνιατρική κλινική. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η γάτα ήταν αφυδατωμένη και πεινασμένη, αλλά κατά τα άλλα σε καλή κατάσταση. Ένας αξιωματικός που εργάζεται για το γραφείο του εισαγγελέα της Μόσχας αναφέρθηκε ότι την υιοθέτησε προσωρινά.

