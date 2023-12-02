Για επέκταση του πολέμου στη νότια Γάζα απειλεί το Ισραήλ μετά το «ναυάγιο» με τη Χαμάς στις συνομιλίες στο Κατάρ για την παράταση της εκεχειρίας. Το ενδεχόμενο χερσαίας επίθεσης στη νότια Γάζα, που ισραηλινά ΜΜΕ χαρακτηρίζουν ως αναμενόμενη, θα αποτελέσει σημαντική κλιμάκωση του πολέμου.



Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι IDF χτυπούν περιοχές της Γάζας «που δεν είχαν ακόμα χτυπήσει από την αρχή του πολέμου» προειδοποιώντας τους ανώτερους διοικητές της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, αναφέρουν οι Times of Israel.

Γιοάβ Γκάλαντ / IDF

«Τις τελευταίες δύο ημέρες δραστηριοποιούμαστε και σε περιοχές που δεν επιχειρούσαμε τον τελευταίο μήνα και αυτό θα ενταθεί. Αυτή η δράση θα φτάσει σε κάθε περιοχή που χρειάζεται. Πάμε για την πλήρη εξάλειψη της οργάνωσης της Χαμάς», διεμήνυσε ο Γκάλαντ, μιλώντας σε εφέδρους κοντά στα σύνορα της Γάζας.



«Είχαμε πολύ καλές επιτυχίες τον πρώτο μήνα», είπε.



Ο Ισραηλινός υπουργός δήλωσε ότι οι διοικητές των ταγμάτων της Χαμάς στη βόρεια Γάζα «ξέρουν ήδη πολύ καλά τι μπορεί να κάνουν οι IDF».



«Αλλά και οι διοικητές των ταγμάτων της Χαμάς στο Χαν Γιουνίς και στη Ράφα (νότιες περιοχές) καταλαβαίνουν πολύ καλά τι συνέβη στους άλλους», σημείωσε δηκτικά, με τους Times of Israel να αχολιάζουν ότι ο ισραηλινός στρατός αναμένεται να επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις στη νότια Γάζα.

Η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ ανακοίνωσε νωρίτερα το Σάββατο ότι η διαπραγματευτική της ομάδα που βρισκόταν στο Κατάρ διατάχθηκε να επιστρέψει στο Ισραήλ, καθώς οι συνομιλίες για την παράταση της εκεχειρίας έφθασαν σε «αδιέξοδο». Η Μοσάντ καταγγέλλει τη Χαμάς ότι δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα.

Οι IDF πραγματοποίησαν «εκτεταμένα» πλήγματα κατά της Χαμάς στη νότια Γάζα την Παρασκευή και το Σάββατο, ενώ καλούσαν τους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν τις περιοχές κοντά στα ισραηλινά σύνορα, καταδεικνύοντας ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της Λωρίδας επρόκειτο να ξεκινήσουν σύντομα.



Σε μια δήλωση το πρωί του Σαββάτου, ο ισραηλινός στρατός είπε ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές εναντίον περισσότερων από 400 στόχων σε όλη τη Λωρίδα την περασμένη ημέρα από την επανέναρξη των μαχών. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν επίγειες, αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις.



Ο στρατός ανακοίνωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη επιτέθηκαν σε πάνω από 50 στόχους στην περιοχή Χαν Γιουνίς σε «εκτεταμένες» επιδρομές στο νότιο τμήμα του θύλακα.



Από πλευράς του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκκληση για εντατικοποίηση των προσπαθειών για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP28) στο Ντουμπάι, ο Μακρόν είπε ότι η κατάσταση απαιτεί διπλασιασμό των προσπαθειών για την επίτευξη μιας εκεχειρίας διαρκείας και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ισραηλινές δυνάμεις και μαχητές της Χεζμπολάχ αντάλλαξαν το Σάββατο πυρά κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου σε μια δεύτερη ημέρα εχθροπραξιών μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς και του Ισραήλ.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ ανέφερε σε δήλωσή της ότι ένας από τους μαχητές της σκοτώθηκε, αλλά δεν διευκρίνισε πότε. Τρεις άνθρωποι στο νότιο Λίβανο σκοτώθηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς την Παρασκευή, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ είπε ότι δύο από τους νεκρούς ήταν μαχητές της.

