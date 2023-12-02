Δύο περίπου αφότου έπεσε το «Τείχος του Αίσχους» στο Βερολίνο, η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε σπάσει ένα άλλο «τείχος» ίσως ακόμα «ισχυρότερο», και επίσης αισχρό, το «τείχος του φόβου» για το AIDS.



Η πριγκίπισσα έκανε χειραψία με έναν ασθενή του AIDS χωρίς να φοράει γάντια το 1991. Ήταν μια άνευ προηγουμένου θαρραλέα χειρονομία για εκείνη την εποχή που έσπασε τα ταμπού, επειδή πολλοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονταν τον τρόπο μετάδοσης του HIV, με αποτέλεσμα όσοι έπασχαν από τη νόσο να πρέπει να περνούν χρόνο απομονωμένοι σε πτέρυγες κατά του AIDS.



Η Νταϊάνα επισκέφτηκε αρκετές από αυτές τις πτέρυγες για να συναντήσει τους ασθενείς αυτούς, και εξέφρασε τα συναισθήματά της. «Πάντοτε ήθελα να αγκαλιάζω τους ανθρώπους στα κρεβάτια του νοσοκομείου» είχε τονίσει.



Διηγήθηκε ένα συγκεκριμένο περιστατικό στον βιογράφο της Άντριου Μόρτον, λέγοντας: «Αυτός ο συγκεκριμένος άντρας που ήταν τόσο άρρωστος άρχισε να κλαίει όταν κάθισα στο κρεβάτι του και με κράτησε από το χέρι. Σκέφτηκα, "Νταϊάνα, κάνε το, απλά κάνε το" και του έδωσα μια μεγάλη αγκαλιά. Ήταν τόσο συγκινητικό γιατί κόλλησε πάνω μου και έκλαψε».

Princess Diana shook hands with an AIDS patient without gloves in 1991. This was groundbreaking at the time because many people didn't fully understand how HIV was spread.



Consequently, those with the disease often had to spend time alone in AIDS wards.



Diana visited several… pic.twitter.com/OO8Y8ZTxkN November 27, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.