«Πάντα ήθελα να αγκαλιάζω τους ανθρώπους»: Πώς η πριγκίπισσα Νταϊάνα έσπασε το «τείχος του φόβου» για το AIDS - Φωτό

Η θαρραλέα χειρονομία της πριγκίπισσας Νταϊάνα που έσπασε τα ταμπού

Dianna

Δύο περίπου αφότου έπεσε το «Τείχος του Αίσχους» στο Βερολίνο, η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε σπάσει ένα άλλο «τείχος» ίσως ακόμα «ισχυρότερο», και επίσης αισχρό, το «τείχος του φόβου» για το AIDS.

Η πριγκίπισσα έκανε χειραψία με έναν ασθενή του AIDS χωρίς να φοράει γάντια το 1991. Ήταν μια άνευ προηγουμένου θαρραλέα χειρονομία για εκείνη την εποχή που έσπασε τα ταμπού, επειδή πολλοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονταν τον τρόπο μετάδοσης του HIV, με αποτέλεσμα όσοι έπασχαν από τη νόσο να πρέπει να περνούν χρόνο απομονωμένοι σε πτέρυγες κατά του AIDS.

Η Νταϊάνα επισκέφτηκε αρκετές από αυτές τις πτέρυγες για να συναντήσει τους ασθενείς αυτούς, και εξέφρασε τα συναισθήματά της. «Πάντοτε ήθελα να αγκαλιάζω τους ανθρώπους στα κρεβάτια του νοσοκομείου» είχε τονίσει.

Διηγήθηκε ένα συγκεκριμένο περιστατικό στον βιογράφο της Άντριου Μόρτον, λέγοντας: «Αυτός ο συγκεκριμένος άντρας που ήταν τόσο άρρωστος άρχισε να κλαίει όταν κάθισα στο κρεβάτι του και με κράτησε από το χέρι. Σκέφτηκα, "Νταϊάνα, κάνε το, απλά κάνε το" και του έδωσα μια μεγάλη αγκαλιά. Ήταν τόσο συγκινητικό γιατί κόλλησε πάνω μου και έκλαψε».

