Σεισμός μεγέθους 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο στις 4:37 μ.μ στη νήσο Μιντανάο, στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος 63 χιλιομέτρων σύμφωνα με το EMSC.

Δεν έχουν αναφερθεί έως στιγμής τραυματισμοί ή ζημιές.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 32 χλμ. και σημειώθηκε στις 22.37 τοπική ώρα (16.37 ώρα Ελλάδας), σε απόσταση σχεδόν 21 χλμ. βορειοανατολικά της Χινατουάν, ανακοίνωσε το USGS.

Το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό.

Οι αρχές των Φιλιππίνων προειδοποίησαν επίσης για "καταστροφικό τσουνάμι", και κάλεσαν τους κατοίκους να μετακινηθούν προς το εσωτερικό, στην ενδοχώρα.

"Αναμένεται καταστροφικό τσουνάμι με κύματα, των οποίων το ύψος αποτελεί απειλή για τις ζωές", δήλωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.



Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

