Ο πόλεμος νίκησε τα Χριστούγεννα. Δεν θα υπάρξει χριστουγεννιάτικο δέντρο φέτος στη Βηθλεέμ, καθώς ο τόπος όπου γεννήθηκε ο Ιησούς θα εορτάσει αυτή τη χρονιά τα Χριστούγεννα "διακριτικά και χωρίς πολλά φώτα" στη σκιά του πολέμου στη Γάζα.

Στη Βηθλεέμ, η οποία γειτνιάζει με την Ιερουσαλήμ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, πολλοί είναι οι κάτοικοι που έχουν επηρεαστεί έντονα από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, που απέχει 50 χιλιόμετρα.

Τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου οι ηγέτες των εκκλησιών συναντώνται κάθε χρόνο στην Βηθλεέμ για να κηρύξουν την έναρξη του σαρανταήμερου πριν από τα Χριστούγεννα, κάτι που συγκεντρώνει συνήθως πολλούς τουρίστες.

Φέτος όμως οι δρόμοι και οι πλατείες στην πόλη αυτή που είναι χτισμένη πάνω σε έναν λοφίσκο είναι σχεδόν άδειες.

"Ποτέ δεν έχουμε δει έτσι την Βηθλεέμ, ούτε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η πόλη είναι άδεια, είναι θλιβερό", δήλωσε στο Reuters ο πατήρ Ιμπραχήμ Φαλτάς, ένας Φραγκισκανός μοναχός, μπροστά από τον Ναό της Γέννησης.

"Η σημερινή θα έπρεπε να είναι μια ημέρα χαράς", πρόσθεσε.

Οι Παλαιστίνιοι πονάνε για τα "πολλά παιδιά, τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους που μαρτύρησαν σε αυτό τον τρελό πόλεμο", ανέφερε ο ιερέας.

Μια ανακοίνωση που εξέδωσαν στις 10 Νοεμβρίου οι επικεφαλής των εκκλησιών στους Αγίους Τόπους εκφράζει συμπάθεια προς τους ανθρώπους που αγωνιούν για την "αβέβαιη τύχη των αγαπημένων τους" -μια αναφορά στις οικογένειες και τους φίλους των ομήρων που συνέλαβε η Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

