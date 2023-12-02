Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναφορικά με τις εξελίξεις στη Γάζα τονίζοντας ότι ο ίδιος μεταβαίνει στο Κατάρ για να συνδράμει τις προσπάθειες επανέναρξης της εκεχειρίας.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP28) στο Ντουμπάι, ο Μακρόν είπε ότι η κατάσταση απαιτεί διπλασιασμό των προσπαθειών για την επίτευξη μιας εκεχειρίας διαρκείας και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Μια προσωρινή εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς κατέρρευσε χθες Παρασκευή καθώς οι διαμεσολαβητές δεν κατάφεραν να την παρατείνουν ενώ το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για την κατάρρευση.

Ο Μακρόν κάλεσε επίσης το Ισραήλ να διευκρινίσει τους στόχους του ως προς την Χαμάς.

«Βρισκόμαστε σε μια στιγμή κατά την οποία οι ισραηλινές αρχές θα πρέπει να διευκρινίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τους στόχους τους και ο τελικός τους στόχος: η ολοκληρωτική καταστροφή της Χαμάς, νομίζει κανείς ότι είναι πιθανός; Αν αυτός είναι ο στόχος τότε ο πόλεμος θα κρατήσει 10 χρόνια», είπε ο Μακρόν.

«Δεν υπάρχει ασφάλεια διαρκείας για το Ισραήλ στην περιοχή αν η ασφάλειά του επιτυγχάνεται εις βάρος των ζωών Παλαιστινίων...Ας έχουμε όλοι καθαρό μυαλό», κατέληξε ο Γάλλος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

