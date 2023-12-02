Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς, όπως όλα δείχνουν ότι επήλθε νέα εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ – Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η διαπραγματευτική της ομάδα που βρισκόταν στο Κατάρ διατάχθηκε να επιστρέψει στο Ισραήλ, καθώς οι συνομιλίες για την παράταση της εκεχειρίας έφθασαν σε «αδιέξοδο». Η Μοσάντ καταγγέλλει τη Χαμάς ότι δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα.

«Μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και την οδηγία που δόθηκε από τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο διευθυντής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα έδωσε εντολή στην ομάδα του στη Ντόχα να επιστρέψει στο Ισραήλ. Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς δεν τήρησε το δικό της μέρος της συμφωνίας, το οποίο περιελάμβανε την απελευθέρωση όλων των παιδιών και των γυναικών σύμφωνα με έναν κατάλογο που δόθηκε στη Χαμάς και εγκρίθηκε από αυτήν».

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ο διευθυντής της Μοσάντ ευχαριστεί τον διευθυντή της CIA, τον υπουργό Πληροφοριών της Αιγύπτου και τον πρωθυπουργό του Κατάρ για τη συμμετοχή τους στις εκτεταμένες προσπάθειες διαμεσολάβησης, που οδήγησαν στην απελευθέρωση 84 παιδιών και γυναικών από τη Λωρίδα της Γάζας, μαζί με 24 ξένους υπηκόους.

Νωρίτερα οι Times of Israel ανέφεραν ότι σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters, ισραηλινή αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το Κατάρ το πρωί για συνομιλίες με στόχο μια νέα εκεχειρία.



«Οι συνομιλίες εξετάζουν το ενδεχόμενο η Χαμάς να απελευθερώσει επιπλέον ομήρους, ενδεχομένως ηλικιωμένους άνδρες, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περαιτέρω κρατουμένων από το Ισραήλ και μια νέα διακοπή των μαχών» αναφερόταν στο δημοσίευμα.

Από πλευράς του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκκληση για εντατικοποίηση των προσπαθειών για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

