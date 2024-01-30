Τα τρία μεγαλύτερα συνδικάτα Ισπανών αγροτών ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα ενωθούν με το κίνημα οργής των Ευρωπαίων αγροτών, με μία σειρά "κινητοποιήσεων" στο σύνολο της χώρας τις "προσεχείς εβδομάδες".

"Ο αγροτικός τομέας στην Ευρώπη και στην Ισπανία αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη ματαίωση και δυσφορία", λόγω κυρίως "της ασφυκτικής γραφειοκρατίας που δημιουργείται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς", εξήγησαν σε κοινή ανακοίνωση οι ενώσεις, Asaja, UPA και Coag.

Οι τρεις οργανώσεις , που δεν διευκρινίζουν προς το παρόν τις ακριβείς ημερομηνίες των κινητοποιήσεών τους, λένε πως θέλουν έναν "μετριασμό" και "απλούστευση" της κοινής αγροτικής πολιτικής, καθώς και ένα "φιλόδοξο σχέδιο δράσης" σε επίπεδο "ΕΕ, Ισπανίας" και ισπανικών "περιφερειών".

Οι Ευρωπαίοι αγρότες "μάχονται εναντίον μιας απορυθμισμένης αγοράς που εισάγει αγροτικά προϊόντα από τρίτες χώρες σε χαμηλή τιμή, που ρίχνουν" τις τιμές των τροφίμων "στην ΕΕ" και "στην Ισπανία", υπογραμμίζουν οι τρεις οργανώσεις που εκπροσωπούν πλειοψηφικά τους Ισπανούς αγρότες.

"Αυτά τα εξωκοινοτικά προϊόντα δεν σέβονται τους ευρωπαϊκούς κανόνες" σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και είναι πηγή ενός "αθέμιτου ανταγωνισμού" που "απειλεί τη βιωσιμότητα χιλιάδων αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ισπανία και την Ευρώπη", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών πολλαπλασιάζονται εδώ και αρκετές ημέρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και κυρίως στη Γαλλία όπου οι αγρότες αποκλείουν από χθες, Δευτέρα, με τα τρακτέρ τους οκτώ οδικούς άξονες γύρω από την πρωτεύουσα, υπό το βλέμμα των δυνάμεων ασφαλείας που έχουν κινητοποιηθεί μαζικά.

Απέναντι σε αυτή την κινητοποίηση, το συνδικάτο Asaja δήλωσε τη Δευτέρα ότι θέλει να συμμετάσχει στο κίνημα. "Οι Ισπανοί αγρότες έχουν τα ίδια προβλήματα με τους Γάλλους αγρότες", είπε ο πρόεδρός του Πέδρο Μπαράτο, για τον οποίο "η ισπανική ύπαιθρος" ήταν "αρκετά παραμελημένη".

Η Ισπανία είναι μαζί με τη Γαλλία και την Πολωνία οι μεγαλύτερες γεωργικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Η χώρα, που παράγει ένα μεγάλο μέρος των φρούτων και των λαχανικών που καταναλώνονται στην ΕΕ, είναι αντιμέτωπη ωστόσο εδώ και τρία χρόνια με μια ιστορική ξηρασία που έχει αποδυναμώσει μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων και έχει προκαλέσει πτώση της σοδειάς, ιδιαίτερα της ελαιοπαραγωγής και των δημητριακών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

