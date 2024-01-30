Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, κάλεσε τον πρεσβευτή της Ουγγαρίας στην Ρώμη να μεταβεί στο υπουργείο Εξωτερικών της Αιώνιας Πόλης, για συνάντηση σχετικά με την Ιταλίδα πολίτη Ιλάρια Σότις, η οποία εδώ και ένα χρόνο βρίσκεται έγκλειστη στις φυλακές της Βουδαπέστης.

Πρόκειται για τριανταεννιάχρονη Ιταλίδα καθηγήτρια η οποία κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε δυο νεοναζί, πριν από ένα χρόνο, στην ουγγρική πρωτεύουσα. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και κινδυνεύει να καταδικαστεί μέχρι και σε έντεκα χρόνια φυλάκιση. Κατά την πρώτη δικάσιμο, χθες, προκάλεσαν σοκ οι εικόνες που μετέδωσε η ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai: η κατηγορούμενη μεταφέρθηκε στην αίθουσα δικαστηρίου της Βουδαπέστης δεμένη χειροπόδαρα, με αλυσίδα και απευθυνόμενη στους δικαστές κατήγγειλε ότι δεν μπόρεσε ακόμη να λάβει πλήρη γνώση του κατηγορητηρίου.

Oggi Ilaria Salis è entrata in tribunale a Budapest incatenata mani e piedi, tenuta al guinzaglio. Detenuta da 11 mesi in condizioni disumane in un carcere ungherese, in Europa. È arrivato il momento che il governo italiano si faccia sentire forte e chiaro? pic.twitter.com/v3dFkLy6qi — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) January 29, 2024

Σήμερα, ο γενικός γραμματέας του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών ζήτησε από τον Ούγγρο πρέσβη στην Ρώμη να εξετασθεί άμεσα η δυνατότητα να συνεχιστεί η προφυλάκιση της Σότις με εναλλακτικό στην φυλακή τρόπο κράτησης, με αναφορά, κυρίως, στην δυνατότητα κατ΄οίκον περιορισμού.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών είχε ήδη ζητήσει από χθες να εφαρμοστεί από την κυβέρνηση της Βουδαπέστης το ευρωπαϊκό δίκαιο σε ό,τι αφορά την κράτηση των πολιτών σε σωφρονιστικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με τον Τύπο, η υπόθεση της Ιταλίδας αντιφασίστριας ακτιβίστριας είναι πολύ πιθανό να συζητηθεί και σε διμερή συνάντηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι με τον Ούγγρο ομόλογό της, Βίκτορ Όρμπαν, κατά την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών, η οποία αρχίζει μεθαύριο.

Ο πατέρας της Σάλις δήλωσε ότι «επιτέλους, έπειτα από τόσους μήνες κάτι άρχισε μνα κινείται» και πως «τώρα, χάρη στην μεγάλη αυτή ευαισθητοποίηση, άρχισε να είναι συγκρατημένα αισιόδοξος». Ζήτησε να εξακριβωθεί, όμως, αν οι ιταλικές αρχές είχαν ήδη λάβει γνώση των ακραίων συνθηκών κράτησης της κόρης του.

Το κίνημα Πέντε Αστέρων, τέλος, ζήτησε από την Ιταλίδα πρωθυπουργό να πληροφορήσει άμεσα το κοινοβούλιο σχετικά με τις πρωτοβουλίες που εννοεί να αναλάβει για να βοηθήσει την συγκεκριμένη πολίτη και κάλεσε την Μελόνι «να ασχοληθεί, ως κύρια προτεραιότητα, με το συμφέρον του ιταλικού λαού και όχι με εκείνο του Όρμπαν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

