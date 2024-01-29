Στο Αμβούργο συνεχίζονται σήμερα οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης και αποκλεισμό σημείων πρόσβασης στο λιμάνι. Κεντρικό αίτημα παραμένει η απόσυρση της απόφασης για κατάργηση της επιδότησης του αγροτικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο κέντρο της χανσεατικής πόλης αναμένεται να φθάσουν περί τα 1.500 τρακτέρ, τα οποία χρησιμοποιούν από το πρωί πέντε διαφορετικά σημεία εισόδου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Αιφνιδιαστικά οι αγρότες κατευθύνθηκαν με τα οχήματά τους προς το λιμάνι, αποκλείοντας πολλά σημεία που οδηγούν στους τερματικούς σταθμούς των κοντέινερ. «Αποφασίσαμε αυθόρμητα να αποκλείσουμε το λιμάνι. Εδώ είναι ο κόμβος για την μεταφορά τροφίμων σε όλον τον κόσμο. Εάν δεν λειτουργεί τίποτα εδώ, οι πολιτικοί θα λάβουν σαφές μήνυμα», δήλωσε εκπρόσωπος των αγροτών στην BILD.

Η αστυνομία πάντως καλεί τους αγρότες να μετακινήσουν τα οχήματα αίροντας τον αποκλεισμό του λιμανιού και καταγράφουν τα στοιχεία όσων αρνούνται να το κάνουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

