Ο Σεργκέι Μπαμπούριν, ένας Ρώσος εθνικιστής πολιτικός ο οποίος είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 15-17 Μαρτίου, δήλωσε σήμερα ότι αποσύρεται από την προεδρική κούρσα και υποστηρίζει τον νυν πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Μπαμπούριν, ηγέτης του κόμματος «Ρωσική Παλλαϊκή Ένωση», ανακοίνωσε την αλλαγή στάσης σχεδόν αμέσως αφότου κατέθεσε τα έγγραφα και τις υπογραφές που απαιτούνται για να θέσει υποψηφιότητα, στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης SOTA, ο Μπαμπούριν λέει ότι θα είναι λάθος να υπονομευθεί η εθνική ενότητα «σε μια δύσκολη ώρα για την μητέρα πατρίδα», αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Απευθύνει μάλιστα έκκληση σε όλους τους πατριώτες της Ρωσίας να ενωθούν γύρω από τον Πούτιν , η νίκη του οποίου στις εκλογές θεωρείται δεδομένη από υποστηρικτές και αντιπάλους.

Ο Μπαμπούριν είναι επί χρόνια, αν και περιθωριακό, ένα πρόσωπο της ρωσικής εθνικιστικής πολιτικής, έχοντας υπάρξει βουλευτής μέχρι το 2007, ενώ συμμετείχε στην ένοπλη αντιπολίτευση στον πρόεδρο Μπόρις Γέλτσιν κατά τη διάρκεια της εμφύλιας αναταραχής το 1993.

Στις τελευταίες προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στην Ρωσία το 2018, κατέλαβε την τελευταία θέση μεταξύ των οκτώ υποψηφίων, συγκεντρώνοντας το 0,65% των ψήφων.

Η Εκλογική Επιτροπή της Ρωσίας έχει εγκρίνει μέχρι τώρα για τις εκλογές τέσσερις υποψηφίους συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν. Ορισμένοι ακόμη, συμπεριλαμβανομένου του Μπορίς Ναντιέζντιν που τάσσεται κατά του πολέμου, πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα μέχρι αύριο, Τετάρτη.

