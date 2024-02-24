Η αστυνομία εντόπισε ένα ακόμη πτώμα, το δέκατο, στα συντρίμμια της 14ώροφης πολυκατοικίας στη Βαλένθια της ανατολικής Ισπανίας, που καταστράφηκε από πυρκαγιά η οποία ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης από τον τέταρτο όροφο του κτιρίου που ανεγέρθηκε πριν από δεκαπέντε χρόνια στην εύπορη συνοικία Ελ Καμπανάρ, αλλά οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Τοπικός εισαγγελέας ξεκίνησε έρευνα για να διακριβωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν, η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα σε όλους τους ορόφους και κανένα από τα συνολικά 138 διαμερίσματα του συγκροτήματος δεν γλίτωσε από τις φλόγες.

Χθες το απόγευμα, οι αρχές έγραψαν στην πλατφόρμα «Χ» ότι η αστυνομία αναθεώρησε τον αριθμό των νεκρών από 10 στους 9 κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης των πτωμάτων που βρέθηκαν μέσα στο κτίριο.

Ωστόσο, σε νέα ανακοίνωσή τους στην πλατφόρμα «Χ» οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι σήμερα το πρωί βρέθηκε ένα δέκατο πτώμα.

Χθες το βράδυ, περίπου 100 επιζώντες μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία.

Σήμερα -δεύτερη ημέρα του τριήμερου πένθους που κήρυξαν οι αρχές μετά το δυστύχημα- θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στο δημαρχείο της Βαλένθια.

Οι ντόπιοι κάτοικοι προσπαθούν να βοηθήσουν με κάθε τρόπο τους επιζήσαντες ενοίκους που έχασαν όλα τους τα υπάρχοντα προσφέροντας ρούχα, τρόφιμα και φάρμακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.