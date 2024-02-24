Η Ουκρανία πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας σε εργοστάσιο χάλυβα που ανήκει στην ρωσική Novolipetsk RAO σε κοινή επιχείρηση της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GUR και της υπηρεσίας ασφαλείας SBU, δήλωσε σήμερα ουκρανική πηγή ασφαλείας.

Η ίδια πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η επίθεση προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο και ότι απομακρύνθηκε το προσωπικό του.

«Πρώτες ύλες από αυτήν την επιχείρηση χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ρωσικών πυραύλων, πυροβολικού, drones. Ως εκ τούτου αποτελεί θεμιτό στόχο για την Ουκρανία», σημείωσε η πηγή, χωρίς να διευκρινίσει την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το εργοστάσιο αυτό χάλυβα.

Νωρίτερα σήμερα το dpa είχε μεταδώσει ότι εκρήξεις σημειώθηκαν στην δυτική ρωσική πόλη Λίπετσκ, η οποία βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, και ότι μεγάλη πυρκαγιά είχε ξεσπάσει σε εργοστάσιο χάλυβα.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ιγκόρ Αρταμόνοφ ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στο εργοστάσιο Novolipetsk Metallurgical Plant και ότι είχε κατασβεστεί, διευκρινίζοντας ότι δεν διέρρευσαν επικίνδυνες ουσίες.

Ο ίδιος είχε επίσης δηλώσει ότι υπηρεσίες ασφαλείας διερευνούσαν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι η φωτιά ξεκίνησε από την πτώση αεροσκάφους

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

