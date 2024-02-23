Στους 10 αυξήθηκαν οι νεκροί από την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε 14ώροφο κτίριο στην πόλη Βαλένθια της Ισπανίας, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η δήμαρχος Μαρία Χοσέ Καταλά.

Νωρίτερα, η Μαρία Χοσέ Καταλά είπε ότι υπάρχουν από 9 έως 15 άτομα που δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη, σύμφωνα με το Reuters. Παρά το γεγονός πως η φωτιά έχει πλέον σβήσει οι θερμοκρασίες εντός του κτιρίου είναι πολύ υψηλές με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι πυροσβέστες να μπουν μέσα και να ερευνήσουν για τους αγνοούμενους. Μεταξύ των αγνοούμενων είναι μια τ ετραμελής οικογένεια, εκ των οποίων ένα αγοράκι τριών ετών και ένα κοριτσάκι 15 ημερών , σύμφωνα με τοπικές αναφορές.

Η Βαλένθια κήρυξε τριήμερο πένθος στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Η πυρκαγιά πήρε τρομακτικές διαστάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, βρέθηκε στη Βαλένθια και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων.

«Εκ μέρους της Κυβέρνησης θέλω να μεταφέρω την αλληλεγγύη, τη στοργή και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες των θυμάτων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημοσίους υπαλλήλους για το εξαιρετικό έργο τους, ρισκάροντας ακόμη και τη ζωή τους. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε, να δείξουμε τη δέσμευσή μας και την αλληλεγγύη της ισπανικής κοινωνίας στο σύνολό της» ανέφερε ο Πέδρο Σάντσεθ.

En nombre del Gobierno quiero trasladar nuestra solidaridad, cariño y empatía a los familiares de las víctimas.



Quiero agradecer a los servidores públicos su sobresaliente labor, incluso jugándose la vida.



Estamos aquí para ayudaros, para mostrar nuestro compromiso y la… pic.twitter.com/MqZBnQg4xe — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2024

Κάτοικοι της Βαλένθιας συγκεντρώνουν είδη πρώτης ανάγκης, όπως ρούχα, τρόφιμα και είδη υγιεινής για τους επιζώντες που έχασαν όλα τα υπάρχοντά τους στην καταστροφική πυρκαγιά. Σύμφωνα με την εφημερίδα Las Provincias, η αστυνομία έχει εκδώσει ειδοποίηση προς το κοινό να στείλει τυχόν δωρεές στην ενοριακή εκκλησία του Jose Maria Escriva de Balaguer στη γειτονιά Campanar - όπου βρισκόταν η πολυκατοικία.

Μια γυναίκα, η Ναταλία Μπαρτσελόνα, είπε στο Reuters ότι είχε αφήσει φάρμακα και γλυκά για τα παιδιά που επλήγησαν από τη φωτιά.

«Δεν ξέρω καν κανέναν εκεί, αλλά μου ραγίζει την καρδιά», είπε η γυναίκα.

Σύμφωνα με την El Pais, το συγκρότημα των κατοικιών που έπιασε φωτιά στη Βαλένθια ολοκληρώθηκε το 2008, από μια εταιρεία που χρεοκόπησε δύο χρόνια αργότερα. Το συγκρότημα, είχε συνολικά 138 διαμερίσματα των 1-3 υπνοδωματίων καιαποτελούνταν από δύο κτίρια: ένα 10ωροφο και ένα 14ώροφο, που ενώνονταν με ανελκυστήρα.

Taxistas yendo al lugar del edificio en llamas en Campanar (Valencia) para ayudar a evacuar a heridos.

Sanitarios acercándose en sus horas libres para atenderles.

Vecinos ofreciendo sus casas para acoger a los que se han quedado sin hogar.



Ayudar. Eso es patria. Solidaridad. pic.twitter.com/dbjQRklaVg — WONDER ARAN NOCHENTERA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) February 22, 2024

Πηγή: skai.gr

