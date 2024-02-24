Ο πάπας Φραγκίσκος έχει εποχική γρίπη και για τον λόγο αυτό οι σημερινές συναντήσεις του θα πρέπει να ακυρωθούν, έκανε γνωστό η υπηρεσία Τύπου του Βατικανού.
Αύριο, πάντως, ο ποντίφικας αναμένεται να ευλογήσει κανονικά τους πιστούς οι οποίοι, όπως κάθε Κυριακή, θα μεταβούν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
