Ο πάπας Φραγκίσκος έχει εποχική γρίπη και για τον λόγο αυτό οι σημερινές συναντήσεις του θα πρέπει να ακυρωθούν, έκανε γνωστό η υπηρεσία Τύπου του Βατικανού.

Αύριο, πάντως, ο ποντίφικας αναμένεται να ευλογήσει κανονικά τους πιστούς οι οποίοι, όπως κάθε Κυριακή, θα μεταβούν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

