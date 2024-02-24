Στη Μελβούρνη χιλιάδες επισκέπτες ζουν από εχθές ένα «Ελληνικό Σαββατοκύριακο». Για 36η χρονιά πραγματοποιείται το Φεστιβάλ «Αντίποδες», με ελληνικές μουσικες, έθιμα και προϊόντα.

Με σχεδόν 90 περίπτερα και περισσότερους από 600 καλλιτέχνες, καθώς και με μία σειρά από παραστάσεις χορού και μουσικής που θα εναλλάσσονται σε τρεις σκηνές, επιδείξεις μαγειρικής, θέατρο δρόμου, παιδικές παραστάσεις, διαγωνισμούς και διάφορες άλλες δραστηριότητες, το Φεστιβάλ παγιώνει τη φήμη του ως μία από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές εκδηλώσεις της Αυστραλίας.

Μάλιστα, επίσκεψη-έκπληξη στο Ελληνικό Φεστιβάλ πραγματοποίησε και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Anthony Albanese.

«Είναι γνωστό σε όλους πως η Μελβούρνη είναι η μεγαλύτερη ελληνική πόλη στον κόσμο, εκτός Ελλάδας» είπε ο κ. Albanese και πρόσθεσε: «Αυτός ο δρόμος, αυτή η γωνιά έχουν γράψει ιστορία. Είμαι και εγώ συνδεδεμένος συναισθηματικά με την περιοχή αφού ερχόμουν εδώ πιο νέος και έπαιρνα φαγητό από τους Σταλακτίτες.

Ο πρωθυπουργός μίλησε με κολακευτικά λόγια για την Κοινότητα, το Φεστιβάλ και την ομογένεια γενικότερα.

Μωμόγεροι και Μελίνα Ασλανίδου

Τους «Αντίποδες» αναμένεται να επισκεφθούν περισσότεροι από 120 χιλιάδες άνθρωποι.

Το βράδυ του Σαββάτου 24 Φεβρουαρίου οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με την εμφάνιση της αγαπημένης από την ομογένεια Ελληνίδας τραγούδιστριας Μελίνας Ασλανίδου.

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν από το πρωί έως το βράδυ της Κυριακή και με δεκάδες μουσικές εκδηλώσεις,, θεατρικές παραστάσεις και πλήθος από δρώμενα της ελληνικής παράδοσης όπως οι «Μωμόγεροι» που ήρθαν ειδικά από την Ελλάδα.

«Είναι τεράστια τιμή για εμένα που θα μαζευτούν τόσοι πολλοί Έλληνες και με προσκάλεσαν να είμαι εδώ κοντά τους. Νιώθω τιμή, δέος, συγκίνηση, αγάπη, και ευλογία», δήλωσε η Μελίνα Ασλανίδου στον «Νέο Κόσμο».

Η ίδια υπογράμμισε επίσης τη σημασία των δεσμών που διατηρούν οι Έλληνες της Διασποράς με την πατρίδα τους, λέγοντας ότι «είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθεις ότι χτυπάει ακόμα η καρδιά του Ελληνισμού στο εξωτερικό, και ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ξεχάσει τη χώρα και τη η γλώσσα τους».

Η γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια, θα μεταβεί στη συνέχεια στο Σίδνεϊ, την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, για μία ζωντανή εμφάνιση την οποία θα πραγματοποιήσει στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα διεξαχθούν για τον εορτασμό των 20 χρόνων του Ελληνικού Φεστιβάλ στο Darling Harbour.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Νέος Κόσμος

Κεντρική φωτογραφία από το FB What's On Melbourne

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.