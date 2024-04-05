Η πρωθυπουργός της Ισλανδίας Κατρίν Γιακομπσντότιρ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή της και την πρόθεσή της να διεκδικήσει την προεδρία της χώρας, ένα πόστο ως επί το πλείστον εθιμοτυπικό.

Δεν κατέστη αμέσως σαφές ποιος θα διαδεχθεί την Γιακομπσντότιρ ως πρωθυπουργός, μια θέση που κατείχε από τα τέλη του 2017.

"Είχα αποφασίσει πριν από κάποιο καιρό να μην επιδιώξω επανεκλογή στις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές. Ταυτόχρονα, εξακολουθώ να έχω διακαή επιθυμία να συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην ισλανδική κοινωνία", δήλωσε η Γιακομπσντότιρ σε βίντεο.

Η Ισλανδία θα διεξαγάγει εκλογές την 1η Ιουνίου για την εκλογή του νέου αρχηγού κράτους.

Η νησιωτική χώρα με πληθυσμό σχεδόν 400.000 κατοίκων βλέπει ένα μέλλον γεμάτο αβεβαιότητα μετά τις πρόσφατες ηφαιστειακές εκρήξεις που προκάλεσαν την επ' αόριστον εκκένωση χιλιάδων ανθρώπων, εντείνοντας τις πιέσεις σε μια οικονομία που ήδη αντιμετωπίζει υψηλό πληθωρισμό και εξαιρετικά υψηλά επιτόκια.

Ωστόσο, η Γιακομπσντότιρ ανέφερερ ότι πιστεύει ότι η κυβέρνηση είχε σημειώσει σημαντική πρόοδο στις προκλήσεις και ότι η χώρα βρίσκεται σε πιο στέρεα βάση από ό,τι πριν από λίγους μήνες.

Η πρωθυπουργός διαδραμάτιζε κομβικό ρόλο στη διατήρηση του σημερινού συνασπισμού του κόμματός της Αριστεράς-Πράσινου Κινήματος, του Κόμματος Ανεξαρτησίας και του κεντροδεξιού Προοδευτικού Κόμματος.

Η κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία από το 2017, παρέχοντας μια ασυνήθιστη σταθερότητα σε μια χώρα που βίωσε πέντε φορές εκλογές από το 2007 έως το 2017, μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από πολιτικά σκάνδαλα και δυσπιστία προς τους πολιτικούς μετά την οικονομική κρίση του 2008.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

