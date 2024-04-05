Γαλλία: Πέθανε ο 15χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια κοντά στο σχολείο του

Την τελευταία του πνοή άφησε το απόγευμα της Παρασκευής ο 15χρονος έφηβος ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από πολλά άτομα χθες, στην έξοδο του σχολείου του στο Βιρί-Σατιγιόν, στην περιοχή του Παρισιού όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία του Εβρί σε ένα δελτίο τύπου.

Η έρευνα, που ξεκίνησε αρχικά για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφορά πλέον τις «κατηγορίες της ανθρωποκτονίας και της ομαδικής επίθεσης στα περίχωρα ενός σχολικού συγκροτήματος», επισημαίνει ο εισαγγελέας Γκρεγκουάρ Ντουλέν.

«Οι έρευνες συνεχίζονται για να καθοριστούν οι συνθήκες των εγκληματικών αυτών γεγονότων και να επιτραπεί η σύλληψη των αυτουργών», προστίθεται στο δελτίο τύπου που εξέδωσε.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα. Έχοντας δεχθεί «βίαιη επίθεση από πολλά άτομα», ο έφηβος «βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος από έναν περαστικό σε έναν δρόμο που βρίσκεται κοντά στο γυμνάσιό του».

Το θύμα, που υποβλήθηκε «επειγόντως σε επέμβαση» κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή, απεβίωσε νωρίς το απόγευμα τοπική ώρα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

Σήμερα επικρατεί συγκίνηση στο σχολείο, που βρίσκεται σε αυτό το λαϊκό προάστιο στα νότια προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας, όπου ο 15χρονος Σαμσεντίν ήταν μαθητής της τρίτης γυμνασίου, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Θα σταθούμε αδιάλλακτοι μπροστά σε κάθε μορφή βίας», δήλωσε πριν από την ανακοίνωση του θανάτου του παιδιού ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε ένα άλλο σχολικό συγκρότημα, στο Παρίσι.

Το σχολείο «πρέπει να παραμείνει ένα άδυτο» μπροστά σε «ένα είδος ασυγκράτητης βίας μεταξύ των εφήβων μας», πρόσθεσε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

