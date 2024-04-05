Ελβετία: Ο πληθυσμός αυξήθηκε εντυπωσιακά λόγω των Ουκρανών

Ο πληθυσμός της Ελβετίας αυξήθηκε πέρυσι με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 60 ετών, λόγω της μετανάστευσης-ρεκόρ χιλιάδων ανθρώπων από την εμπόλεμη Ουκρανία, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία.

Ο μόνιμος πληθυσμός αυξήθηκε κατά 145.400 σε πάνω από 8.960.800 έως τα τέλη του 2023, μια αύξηση κατά 1,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία. Χωρίς τους Ουκρανούς, η αύξηση θα ήταν 1,0%.

Το ποσοστό σημαίνει ότι η αύξηση του πληθυσμού ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με ό,τι έχει καταγραφεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.

Εκπρόσωπος της στατιστικής υπηρεσίας δήλωσε ότι η τελευταία φορά που το ποσοστό αύξησης ήταν μεγαλύτερο ήταν το 1963. Το 2022, ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 0,9%.

Η καθαρή μετανάστευση στην Ελβετία υπερδιπλασιάστηκε σε 142.300 πέρυσι, ο υψηλότερος καταγεγραμμένος αριθμός, δήλωσε η στατιστική υπηρεσία. Από αυτούς, οι 52.000 περίπου ήταν Ουκρανοί που δεν αποτυπώθηκαν στον μόνιμο πληθυσμό ως το 2023, δήλωσε ο εκπρόσωπος. Σχεδόν 264.000 άνθρωποι μετανάστευσαν και 121.600 έφυγαν από τη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η μετανάστευση αποτελεί εδώ και καιρό αμφιλεγόμενο πολιτικό ζήτημα στην Ελβετία, όπου η μεγαλύτερη παράταξη στο κοινοβούλιο, το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, ξεκίνησε πρωτοβουλία για να μην ξεπεράσει ο πληθυσμός τα 10 εκατ. πριν από το 2050.

Αυτό έχει καταστήσει τη μετανάστευση σημαντικό ζήτημα για την ελβετική κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες για την επικαιροποίηση των οικονομικών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες ξεκίνησαν τον Μάρτιο.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι το άλμα στη μετανάστευση οφείλεται εν μέρει στους χιλιάδες Ουκρανούς που έφθασαν το 2022 αλλά αποτυπώθηκαν ως μέρος του μόνιμου πληθυσμού το 2023.

Σχεδόν 63.000 Ουκρανοί διέφυγαν στην Ελβετία μετά την ρωσική εισβολή το 2022.

Έδειξαν επίσης τον βαθμό στον οποία η Ελβετία στηρίζεται σε μετανάστες, με τις γεννήσεις να είναι πολύ χαμηλότερα από τον λεγόμενο δείκτη αντικατάστασης του 2,1 που απαιτείται για να μείνει σταθερός ο πληθυσμός.

Το 2023, το ποσοστό γεννητικότητας ήταν 1,33 παιδιά ανά γυναίκα, το χαμηλότερο καταγεγραμμένο. Συνολικά, περίπου το 27% του πληθυσμού –ή 2,416 εκατ. άνθρωποι— ήταν αλλοδαποί, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

