Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Υόρκης στις Ηνωμένες Πολιτείες το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ. Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για 4,8 Ρίχτερ, αλλά ο σεισμός αναθεωρήθηκε σε 4,7 πριν αναθεωρηθεί σε 4,8 Ρίχτερ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός τόσο σε όλη τη Νέα Υόρκη όσο και τα περίχωρά της, συμπεριλαμβανομένου του Νιου Τζέρσεϊ , ανέφερε το Associated Press. Το Weather Channel ανέφερε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός επίσης στις πολιτείες του Κονέκτικατ και της Μασαχουσέτης, όπως επίσης και στη Βοστόνη και τη Φιλαδέλφεια.

Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, ανάρτησε στο X ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την πολιτεία. «Η ομάδα μου αξιολογεί τις επιπτώσεις και τυχόν ζημιές που μπορεί να έχουν συμβεί και θα ενημερώσουμε το κοινό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας», είπε ο Χότσουλ.

