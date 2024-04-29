Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν στους συγγενείς των νεκρών οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των έξι κηρυχθεντων ενόχων για την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Το δικαστήριο κήρυξε ενόχους τον Σωτήρη Τερζούδη τότε αρχηγό της Πυροσβεστικής (ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια για την εκτροπή ελικοπτέρου) για 102 ανθρωποκτονίες (θύματα) και 32 σωματικές βλάβες (εγκαυματίες), Βασίλη Ματθαιόπουλο τότε υπαρχηγό (ανθρωποκτονία από αμέλεια για το θάνατο 9 ανθρώπων στη θάλασσα διότι τον έκρινε ένοχο ότι δεν έδωσε εντολή για να κινηθούν τα πλοιάρια για τη σωτηρία όσων έπεσαν στη θάλασσα να σωθούν, Ιωάννη Φωστιέρη τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ (ανθρωποκτονία από αμέλεια) για 102 θανάτους και 32 τραυματίες, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο τότε Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών (ανθρωποκτονία από αμέλεια για 102 ανθρώπων, σωματική βλάβη από αμέλεια 32 ανθρώπων), Χαράλαμπο Χιώνη τότε Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής (ανθρωποκτονία από αμέλεια για 102 ανθρώπων, σωματική βλάβη από αμέλεια 32 ανθρώπων) και Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο κάτοικο από την αυλή του οποίου ξεκίνησε η φωτιά.

Ελαφρυντικό αναγνωρίστηκε στους Σωτήρη Τερζούδη, Ιωάννη Φωστιέρη, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο και Χαράλαμπο Χιώνη .Δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά στους Βασίλη Ματθαιόπουλο και στον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο.

Ένας εκ των συγγενών των θυμάτων επιχείρησε να προσεγγίσει τους κατηγορούμενους ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές προσπάθησε να τους πετάξει μια καρέκλα με αποτέλεσμα να προσαχθεί.

"Να τους δώσετε και επαίνους" ακούστηκε να φωνάζει κάποιος.

‘’Το δικαστήριο σας αποτελεί προσβολή για τους νεκρούς, τους ζωντανούς και την αλήθεια’’: με τον τρόπο αυτό εξέφρασε την αντίδραση του ένας από τους κατοίκους της περιοχής ακούγοντας τους δικηγόρους των κατηγορουμένων να ζητούν ελαφρυντικά από το δικαστήριο.

"Όλοι έντιμοι οικογενειάρχες είναι... Δεν μπορώ άλλο... Περίμενα έξι χρόνια ...Θα το πάθω το εγκεφαλικό σήμερα. Έχετε καταλάβει τι δικάσατε;" , είπε μια γυναίκα…

Χειροκροτήματα αποδοκιμασίας σε κάθε διακοπή... Συγχαρητήρια … Τσίπα δεν έχετε... Ξεφτιλισμένοι… Ελεεινοί... Στην τρύπα σας...Δεν είστε άνθρωποι’’ φώναζαν οι συγγενείς αδυνατώντας να πιστέψουν την απόφαση της δικαιοσύνης που περίμεναν να αποδοθεί...

Κατά τις εισηγήσεις των συνηγόρων για την αναγνώριση ελαφρυντικών συνεχίστηκαν οι αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Ακροατήριο: Διέλυσαν τα σπίτια μας... το δικαστήριο σας είναι μια προσβολή στους νεκρούς στους ζωντανούς και στην αλήθεια.

Πρόεδρος: Να περάσετε έξω...

Ακροατήριο: Σας θεωρώ προσωπικά υπεύθυνοι για τα χάλια της χώρας. Βγάλτε μας όλους έξω!

Γυναίκα: Δεν φοράει παντελόνια κανένας σας. Όλοι έντιμοι οικογενειάρχες...

Πρόεδρος: Μη διακόπτετε

Γυναίκα: Δεν μπορώ πνίγομαι. Το εγκεφαλικό θα το πάθω τώρα

Άνδρας: 24χρονών παιδί έχασε.. αφήστε την

Πρόεδρος: Δεν θα διακόπτετε τους συνηγόρους!

Γυναίκα: Ποτέ να τους βρω να τα πω;



"Όλοι έντιμοι οικογενειάρχες είναι... Και εμείς οικογένειες είχαμε.. Δεν μπορώ άλλο... Περίμενα έξι χρόνια ...Θα το πάθω το εγκεφαλικό σήμερα. Εχετε καταλάβει τι δικάσατε; " είπε μια γυναίκα.

