Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ έχει στα χέρια της γνωμοδότηση νομικών συμβούλων της που αναφέρει ότι το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο στη στρατιωτική επιχείρηση που διεξάγει στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά αρνείται να το επιβεβαιώσει δημόσια, ηχογραφήθηκε να λέει κορυφαίο στέλεχος των Συντηρητικών.

Η πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτήτων Αλίσια Κιρνς είπε, σύμφωνα με ηχογράφηση όσων είπε σε εκδήλωση, που δημοσιοποιήθηκε από ΜΜΕ, πως είναι πεπεισμένη πως η κυβέρνηση Σούνακ έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως το Ισραήλ δεν τηρεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και πρόσθεσε ότι «η διαφάνεια είναι κεφαλαιώδης σε αυτό το στάδιο».

Το Φόρεϊν Όφις, όταν ερωτήθηκε σχετικά, ανέφερε πως υπάρχει πράγματι τέτοια νομική γνωμοδότηση, η οποία τελεί υπό αξιολόγηση της κυβέρνησης, σπεύδοντας ωστόσο να συμπληρώσει πως το περιεχόμενό της είναι «εμπιστευτικό», σύμφωνα με ρεπορτάζ του βρετανικού πρακτορείου ειδήσεων PA Media που αναμετέδωσε το Γερμανικό Πρακτορείο.

Το Ισραήλ δέχεται ολοένα πιο έντονες πιέσεις για τον τρόπο που μεταχειρίζεται τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο που διεξάγει εναντίον της Χαμάς έπειτα από την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο έδαφός του την 7η Οκτωβρίου.

Σε απόσπασμα της ηχογράφησης, η βουλευτής των Τόρις Κιρνς ακούγεται να λέει πως «το Φόρεϊν Όφις έχει λάβει επίσημη νομική γνωμοδότηση πως το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, αλλά η κυβέρνηση δεν το έχει ανακοινώσει. Δεν το λέει, δεν έχει σταματήσει τις εξαγωγές όπλων».

Βάσει της νομοθεσίας στη Βρετανία, δεν μπορούν να δίνονται άδειες για την εξαγωγή όπλων αν πιστεύεται πως υπάρχει κίνδυνος πως θα χρησιμοποιούν για σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς κινήματος.

Χθες η κ. Κιρνς επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα της ηχογράφησης και επανέλαβε όσα είπε σε αυτήν. «Η διαφάνεια σε αυτό το σημείο είναι κεφαλαιώδης, αν μη τι άλλο για να τηρηθεί η βασισμένη σε κανόνες διεθνής τάξη», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον έχει πει πως το Ισραήλ, ως «δύναμη κατοχής» στα παλαιστινιακά εδάφη, έχει ευθύνες, όπως ιδίως να διανέμεται ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, διαμηνύοντας πως αν τις αθετεί θα αντιμετωπίσει «συνέπειες».

Όταν εμφανίστηκε ενώπιον της επιτροπής της κ. Κιρνς τον Ιανουάριο, ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας ερωτήθηκε επανειλημμένα ποιες είναι οι νομικές συμβουλές που έχει λάβει. Απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση.

Παράλληλα, ομάδα 50 μελών του βρετανικού κοινοβουλίου υπογράφει ανοικτή επιστολή με την οποία απευθύνει έκκληση να αποκατασταθεί «χωρίς καθυστέρηση» η βρετανική χρηματοδότηση της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA).

Η Βρετανία ήταν ανάμεσα στις χώρες οι οποίες ανέστειλαν τη χρηματοδότηση του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή μετά την καταγγελία του Ισραήλ πως μέλη της υπηρεσίας ενεπλάκησαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.