Ισημερινός: Tουρίστες δολοφονήθηκαν- «Tους πέρασαν» για μέλη αντίπαλης συμμορίας

Πέντε τουρίστες από τον Ισημερινό απήχθησαν και δολοφονήθηκαν στην παραλία Αγιάμπε στο νοτιοδυτικό Ισημερινό, αφού δράστες λανθασμένα νόμιζαν ότι οι τουρίστες ήταν μέλη αντίπαλης συμμορίας, με τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα να εκφράζει σήμερα την «αλληλεγγύη του στις οικογένειες» των θυμάτων.

Ο πρόεδρος της χώρας ανέφερε στον λογαριασμό του X ότι ένα άτομο συνελήφθη σε μια υπόθεση που καταδεικνύει ότι έμποροι ναρκωτικών «επιδιώκουν να σπείρουν τον τρόμο».

«Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να βρούμε τους άλλους», είπε ο Νομπόα. Περίπου 20 ένοπλοι συνολικά εμπλέκονται στην απαγωγή, σύμφωνα με τον διοικητή της τοπικής αστυνομίας Ρίτσαρντ Βάκα.

Ανάμεσα στην ομάδα των τουριστών, που έφτασε στο Αγιάμπε το απόγευμα της Πέμπτης, ήταν έξι ενήλικες και πέντε παιδιά.

Τα θύματα υποβλήθηκαν σε «ανακρίσεις», είπε ο διοικητής Βάκα. Τα πτώματα πέντε ενηλίκων βρέθηκαν με τραύματα από σφαίρες ώρες αργότερα σε κοντινό δρόμο.

Ο αστυνομικός διοικητής τόνισαν ότι οι δράστες «προφανώς μπέρδεψαν αυτούς τους ανθρώπους νομίζοντας ότι ανήκουν σε αντίπαλη συμμορία».

Ο Νομπόα, 36 ετών, που εξελέγη τον Νοέμβριο ως ο νεότερος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα άνευ προηγουμένου κύμα βίας από τις 7 Ιανουαρίου, όταν από τη φυλακή της Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά) απέδρασε ο ο δημόσιος κίνδυνος υπ’ αριθμόν 1 στον Ισημερινό, ο επικεφαλής της πιο ισχυρής συμμορίας της χώρας, ο Χοσέ Αδόλφο Μασίας, ή «Φίτο». Παραμένει ασύλληπτος ως αυτό το στάδιο.

Η απόδραση του «Φίτο» ακολουθήθηκε από εξεγέρσεις σε πολλές φυλακές του Ισημερινού και έξαρση της βίας των συμμοριών στους δρόμους - εκρήξεις βομβών, δολοφονίες, ως και εισβολή μασκοφόρων ενόπλων σε τηλεοπτικό στούντιο εν μέσω εκπομπής σε απευθείας μετάδοση. Για να θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο, ο δεξιός πρόεδρος του Ισημερινού Νομπόα κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και «πολέμου» με τις συμμορίες, αναπτύσσοντας 20.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό.

Παρά τα μέτρα, η ένοπλη βία δεν έχει σταματήσει. Χθες Παρασκευή, τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων ένας στρατιωτικός, δολοφονήθηκαν στην πόλη Μάντα, στο Μανάμπι.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο δήμαρχος του Σαν Βιθέντε, στην ίδια επαρχία, δολοφονήθηκε από πυροβολισμούς.

Την Τετάρτη, μια εξέγερση σε μια φυλακή στην Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά) είχε ως αποτέλεσμα τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες.

Άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική, ο Ισημερινός, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τις δυο χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στην υφήλιο, σπαράσσεται τα τελευταία χρόνια χρόνια από κύμα βίας συμμοριών που διεκδικούν τον έλεγχο οδών διακίνησης και φυλακών.

Από το 2018 ως το 2023, ο δείκτης των ανθρωποκτονιών απογειώθηκε, αυξήθηκε κατά σχεδόν 800%, φθάνοντας από τους 6 στους 46 φόνους ανά 100.000 κατοίκους. Το 2023, οι αρχές καταμέτρησαν πάνω από 7.800 ανθρωποκτονίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.