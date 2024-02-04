Τα SUV (Sport Utility Vehicles), που συνδυάζουν ανέσεις επιβατικών αυτοκινήτων με στοιχεία off road οχημάτων, γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, αλλά απαιτούν πολύ χώρο και μολύνουν το περιβάλλον περισσότερο από άλλα αυτοκίνητα. Στο Παρίσι η δημοτική Αρχή φαίνεται αποφασισμένη να «κηρύξει τον πόλεμο» στα τζιποειδή οχήματα. Σε δημοψήφισμα που γίνεται την Κυριακή οι Παριζιάνοι καλούνται να εγκρίνουν αυξήσεις για τα τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη, οι οποίες σίγουρα θα αποθαρρύνουν τους περισσότερους οδηγούς SUV.

Συγκεκριμένα, το νέο τιμολόγιο προβλέπει ότι μία ώρα στάθμευσης θα στοιχίζει 18 ευρώ στα πιο κεντρικά σημεία και 12 ευρώ στις συνοικίες της γαλλικής πρωτεύουσας. Και όχι μόνο αυτό: κάθε ώρα που περνάει οι τιμές πολλαπλασιάζονται. Έτσι, εκτιμάται ότι για έξι ώρες στάθμευση στο κέντρο του Παρισιού ο οδηγός SUV θα πρέπει πλέον να πληρώνει 225 ευρώ, ενώ για την ίδια διάρκεια ένα συνοικιακό πάρκινγκ θα χρεώνει 150 ευρώ. Οι τιμές αυτές θα ισχύουν για SUV με κινητήρα εσωτερικής καύσης και βάρος άνω των 1,6 τόνων, αλλά και για ηλεκτροκίνητα SUV με βάρος πάνω από 2 τόνους.

Επιχειρήματα υπέρ και κατά

Η δημοτική Αρχή προβάλλει συγκεκριμένα επιχειρήματα για τις πρωτοφανείς αυξήσεις. Υποστηρίζει ότι τα SUV εκλύουν περισσότερους ρύπους από τα συμβατικά αυτοκίνητα, καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος από τον δημόσιο χώρο και επιπλέον προκαλούν περισσότερους κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Παρόμοια μέτρα απεργάζονται οι αρμόδιες αρχές και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, όπως η Λυών, το Μπορντώ και η Γκρενόμπλ.

Υπάρχει όμως και αντίλογος. Η Λέσχη Αυτοκινητιστών «40 millions d'automobilistes» έχει δώσει στη δημοσιότητα διακήρυξη με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Σταματήστε τον πόλεμο κατά των SUV». Οι υπογράφοντες υποστηρίζουν ότι το χαράτσι στα ογκώδη οχήματα είναι απλώς ένα πρώτο βήμα και ότι στην πραγματικότητα οι εμπνευστές του εγχειρήματος θέλουν να καταργήσουν πλήρως τη χρήση αυτοκινήτου στην πόλη. Προς το παρόν, υποστηρίζουν, την «πληρώνουν» οι οικογενειάρχες που απλώς χρειάζονται περισσότερο χώρο, γι αυτό προτιμούν τα SUV. «Μην γελιέστε όμως, αυτή είναι η κερκόπορτα για τον πλήρη αφανισμό του αυτοκινήτου», προειδοποιούν οι «40 millions d'automobilistes».

Η αλήθεια είναι ότι τα τζιποειδή γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Αυτό αποδεικνύει και η επίσημη στατιστική, σύμφωνα με την οποία τα 46% των νέων οχημάτων που κυκλοφορούν στη Γαλλία είναι SUV. Από την πλευρά της η δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις στα τέλη στάθμευσης αποτελούν «μήνυμα για την αυτοκινητοβιομηχανία», η οποία «θέλοντας να αυξήσει τα κέρδη της, θέτει σε κίνδυνο τον οικολογικό μετασχηματισμό, κατασκευάζοντας οχήματα όλο και πιο ογκώδη, όλο και πιο ακριβά, με όλο και μεγαλύτερη κατανάλωση».

Πράσινο και όριο ταχύτητας 30 χλμ/ώρα

Για τη σοσιαλίστρια δήμαρχο του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, το χαράτσι στα SUV δεν αποτελεί αυθαίρετο μέτρο, αλλά αναπόσπαστο τμήμα μία συνολικής αντίληψης για τη μετακίνηση στην πόλη. Υπερβαίνοντας σημαντικές αντιστάσεις και αντιδράσεις η Ινταλγκό έχει μετατρέψει κεντρικές λεωφόρους στις όχθες του ποταμού Σηκουάνα σε πεζόδρομους και πνεύμονες πρασίνου.

Σχεδόν παντού ισχύει πλέον όριο ταχύτητας 30 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ ακόμη και στον Περιφερειακό της γαλλικής πρωτεύουσας το όριο θα μειωθεί σύντομα από τα 70 στα 50 χλμ/ώρα. Παράλληλα επεκτείνεται συνεχώς το δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Τέλος, η Ινταλγκό αποφάσισε να καταργήσει την ενοικίαση e-scooters από τη δημοτική Αρχή, μετά από σχετικό δημοψήφισμα.

Εξαιρέσεις από τα νέα τέλη στάθμευσης

Σημειωτέον ότι οι «αλμυρές» τιμές πάρκινγκ θα ισχύουν μόνο για τους επισκέπτες της πόλης. Οι ίδιοι οι Παριζιάνοι εξαιρούνται από το νέο, απαγορευτικό τιμολόγιο. Εξαιρέσεις προβλέπονται επίσης για ιδιωτικά πάρκινγκ, καθώς και για τα οχήματα επαγγελματικής χρήσης. Σύμφωνα με την οικονομική επιθεώρηση Les Échos οι νέες τιμές, εάν τελικά επιβληθούν, θα αφορούν περίπου 900.000 οχήματα, ήτοι το 16% των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν σήμερα στη γαλλική πρωτεύουσα.

