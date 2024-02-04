Η κοινότητα του Γκρίνταβικ τoυς τελευταίους μήνες βιώσει τις αδυσώπητες δυνάμεις της φύσης, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά γιατί η Ισλανδία αποκαλείται συχνά «Γη της Φωτιάς και του Πάγου».

Τρία σπίτια στη νοτιοδυτική Ισλανδία καταστράφηκαν αυτόν τον μήνα όταν λιωμένη λάβα εκτοξεύτηκε μέσα από δύο ρωγμές που δημιουργήθηκαν από το ηφαιστειακό σύστημα Svartsengi.

Το Γκρίνταβικ, το άλλοτε πολύβουο ψαροχώρι με αθλητικές ομάδες και νεανικό πληθυσμό, τώρα είναι άδειο. Οι άνθρωποι της έχουν τραπεί σε φυγή και αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την συνειδητοποίηση ότι μπορεί να μην μπορέσουν ποτέ να ζήσουν ξανά εκεί.

Τόσο αβέβαιο είναι το μέλλον τους, μια γυναίκα είπε ότι θα ήθελε το σπίτι της να είχε καταπιεί η λάβα.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η χερσόνησος - περίπου όσο το μέγεθος των West Midlands στο Ηνωμένο Βασίλειο - έχει γίνει μάρτυρας πέντε ηφαιστειακών εκρήξεων.

Στις 10 Νοεμβρίου, αντιμέτωπες με έναν ανησυχητικό αριθμό σεισμών και υποψίες για μάγμα κάτω από την πόλη, οι αρχές της Ισλανδίας διέταξαν την εκκένωση του Γκρίνταβικ, όπου ζουν περίπου 3.800 κάτοικοι.

Τις επόμενες ημέρες έγινε σαφές ότι πολλά σπίτια είχαν καταστραφεί εντελώς από τη σεισμική δραστηριότητα. Οι κάτοικοι ήλπιζαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους καθώς η συχνότητα των σεισμών μειώθηκε - αλλά στα μέσα Δεκεμβρίου ξεκίνησε μια ισχυρή έκρηξη στην κοντινή σειρά κρατήρωνπου διήρκεσε τρεις ημέρες.

Τραγωδία σημειώθηκε στις 10 Ιανουαρίου όταν ένας άνδρας που εργαζόταν στην πόλη έπεσε μέσα από μια από τις χαραμάδες. Μετά από σύντομη έρευνα, η επιχείρηση διεκόπη λόγω των κινδύνων.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, μια άλλη έκρηξη ξεκίνησε επικίνδυνα κοντά στο Γκρίνταβικ.

Από το κεντρικό κέντρο διοίκησης της Ισλανδικής πολιτικής προστασίας στο Reykjanesbaer, είδα τη ζωντανή τροφοδοσία της έκρηξης από τη σειρά κρατήρων Sundhnuks.

Τις εβδομάδες πριν από την έκρηξη του Ιανουαρίου, η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να υψώσει προστατευτικά τείχη σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη ροή λάβας προς το Grindavik και τον κοντινό γεωθερμικό σταθμό Svartsengi.

Τις πρώτες ώρες οι προστατευτικοί τοίχοι αποδείχθηκαν χρήσιμοι, αν και η σχισμή είχε σε κάποιο βαθμό ανοίξει μέσα από έναν από τους τοίχους.

