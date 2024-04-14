Η αεροπορική εταιρία Emirates Airlines ανακοίνωσε την ακύρωση μερικών πτήσεών της, αλλά και την τροποποίηση της πορείας άλλων πτήσεων, όπως δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος της, στον απόηχο της ιρανικής επίθεσης κατά του Ισραήλ.

Οι αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις και αλλάζουν δρομολόγιο αφότου το Ιράν εκτόξευσε δεκάδες drones και πυραύλους στο Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου.

Πηγή: skai.gr

