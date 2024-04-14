Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ακυρώσεις και τροποποιήσεις πτήσεων από την Emirates Airlines μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

Οι αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις και αλλάζουν δρομολόγιο αφότου το Ιράν εκτόξευσε δεκάδες drones και πυραύλους στο Ισραήλ

emirates

Η αεροπορική εταιρία Emirates Airlines ανακοίνωσε την ακύρωση μερικών πτήσεών της, αλλά και την τροποποίηση της πορείας άλλων πτήσεων, όπως δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος της, στον απόηχο της ιρανικής επίθεσης κατά του Ισραήλ.

Οι αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις και αλλάζουν δρομολόγιο αφότου το Ιράν εκτόξευσε δεκάδες drones και πυραύλους στο Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πτήσεις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark