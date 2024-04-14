DW: Σφοδρή καταδίκη του Ιράν από το Βερολίνο

O καγκελάριος Όλαφ Σολτς πληροφορήθηκε την είδηση για την έναρξη των ιρανικών επιθέσεων με drones στο Ισραήλ εν ώρα πτήσης και μάλιστα με προορισμό την Κίνα, όπου αναμένεται να έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Ζιν Πινγκ.

Για «ανεύθυνη επίθεση, η οποία δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί με κανέναν τρόπο» κάνει λόγο ο καγκελάριος, «το Ιράν κινδυνεύει να προκαλέσει μια «περιφερειακή ανάφλεξη».Όπως αναφέρει στην πλατφόρμα Χ: «Σε αυτούς τις δύσκολες ώρες, η Γερμανία στέκεται άρρηκτα στο πλευρό του Ισραήλ. Θα συζητήσουμε περαιτέρω κινήσεις σε στενό συντονισμό με τους εταίρους και τους συμμάχους μας στο G7».

«Κίνδυνος να βυθιστεί η περιοχή στο χάος»

«Καταδικάζουμε σθεναρά τη συνεχιζόμενη επίθεση, η οποία μπορεί να βυθίσει ολόκληρη την περιοχή στο χάος», ανέφερε σε μια πρώτη ανάρτησή της το βράδυ Σαββάτου προς Κυριακή η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ, καλώντας σε άμεση αποκλιμάκωση και εκφράζοντας την απόλυτη αλληλεγγύη της Γερμανίας προς το Ισραήλ.

Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο εκπρόσωπος των Χριστιανοδημοκρατών για θέματα αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής Ρόντεριχ Κιζεβέτερ αναφέρει: «Ελπίζω το Ισραήλ να ξεπεράσει αυτή τη μαζική επίθεση που δέχθηκε από το τρομοκρατικό κράτος του Ιράν. Η Γερμανία πρέπει να σταθεί σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η γερμανική κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να ενεργήσει με συνέπεια: να συμπεριλάβει τους Φρουρούς της Επανάστασης στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, να επεκτείνει τις κυρώσεις, να υποστηρίξει το Ισραήλ από κάθε άποψη».

Προειδοποιήσεις προς Γερμανούς υπηκόους



Για «επίθεση με drone δίχως προηγούμενο» κάνει λόγο ο πρεσβευτής της Γερμανίας στο Ισραήλ Στέφεν Ζάιμπερτ, καλώντας τους Γερμανούς πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις οδηγίες των ισραηλινών αρχών ασφαλείας.

Στο μεταξύ ήδη στην Τεχεράνη οι συγγενείς των υπαλλήλων της γερμανικής πρεσβείας έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και έχουν ήδη ληφθεί πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των γερμανικών πρεσβειών σε Τεχεράνη και Τελ Αβίβ.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών παραπέμπει επίσης στην ταξιδιωτική προειδοποίηση για το Ιράν, το Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο Ανταποκρίτρια της Ελληνικής Σύνταξης της DW στο Βερολίνο

