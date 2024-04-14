Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έλληνας του Ισραήλ περιγράφει στον ΣΚΑΪ τη στιγμή της επίθεσης από το Ιράν

Όπως ανέφερε ο κ. Ντελής, δεν υπήρξαν τραυματισμοί

έλληνας Ισραήλ

Για «μία παράξενη νύχτα» έκανε λόγο στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη ο Λευτέρης Ντελής, Έλληνας που κατοικεί στο Ισραήλ, με αφορμή την πυραυλική επίθεση που πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ισραήλ οι ιρανικές δυνάμεις.  

Όπως είπε ο κ. Ντελής, «δεν κοιμηθήκαμε σχεδόν καθόλου. Οι περισσότερες σειρήνες ήταν στο νότιο Ισραήλ». 

Τόνισε επίσης, ότι «αναχαιτίστηκαν πάνω από το 99%» και πως «δεν είχαμε τραυματισμούς». 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Επίθεση Ιράν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark