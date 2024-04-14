Για «μία παράξενη νύχτα» έκανε λόγο στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη ο Λευτέρης Ντελής, Έλληνας που κατοικεί στο Ισραήλ, με αφορμή την πυραυλική επίθεση που πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ισραήλ οι ιρανικές δυνάμεις.

Όπως είπε ο κ. Ντελής, «δεν κοιμηθήκαμε σχεδόν καθόλου. Οι περισσότερες σειρήνες ήταν στο νότιο Ισραήλ».

Τόνισε επίσης, ότι «αναχαιτίστηκαν πάνω από το 99%» και πως «δεν είχαμε τραυματισμούς».

Πηγή: skai.gr

