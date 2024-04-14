«Ήταν μία από τις πιο δύσκολες νύχτες που έζησα» ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί», με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη ο Iωνάθαν Ιατρού, κάτοικος στο Ισραήλ.

«Δεν κοιμηθήκαμε σχεδόν καθόλου όλη τη νύχτα. Είχαν ζητήσει σχεδόν μέχρι τις τρεις τα ξημερώματα να είμαστε στα καταφύγια σε περίπτωση που χτυπήσει συναγερμός. Γύρω στις 4:00 βγήκε εντολή ότι δεν χρειάστηκε πλέον», πρόσθεσε.

Ο κ. Ιατρού τόνισε ότι οι αρχές ήξεραν πως θα γίνει ένα τέτοιο χτύπημα καθώς είχε βγει ανακοίνωση ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

«Ήταν το ισχυρότερο που έχω αντιμετωπίσει. Ακούγαμε εκρήξεις. Έβλεπα τα μαχητικά να περνούν πάνω από το σπίτι», σημείωσε ο κ. Ιατρού

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.