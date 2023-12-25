Το Ιράν απέρριψε σήμερα τον ισχυρισμό των ΗΠΑ ότι drone που εξαπολύθηκε από τα δικά του εδάφη έπληξε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών στον Ινδικό Ωκεανό.

Το Πεντάγωνο δήλωσε το σαββατοκύριακο ότι το σκάφος Chem Pluto, υπό σημαία Λιβερίας, το οποίο ανήκει σε ιαπωνική εταιρία και το διαχειρίζεται ολλανδική εταιρία, επλήγη σε απόσταση 200 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Ινδίας.

«Αυτές οι επαναλαμβανόμενες κατηγορίες απορρίπτονται ως αβάσιμες», δήλωσε σε ενημέρωση ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Νάσερ Καναάνι, προσθέτοντας ότι αντ’ αυτού θα πρέπει να επιρριφθούν ευθύνες στις ΗΠΑ για τον ρόλο τους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

