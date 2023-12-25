Δεύτερη σύλληψη για την κλοπή έργου τέχνης του Banksy

Δεύτερος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για κλοπή και φθορά ξένης περιουσίας μετά την αφαίρεση οδικής πινακίδας με έργο του καλλιτέχνη της street art Banksy στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Για τα ίδια αδικήματα συνελήφθη το Σάββατο ένας άνδρας περίπου 20 ετών και αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή περαιτέρω ανακρίσεων.

Το έργο τέχνης, μια κόκκινη πινακίδα stop με τρία στρατιωτικά drones εμφανίστηκε την περασμένη Παρασκευή στο Πέκαμ. Ο καλλιτέχνης επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για έργο του και λίγες ώρες αργότερα η πινακίδα αφαιρέθηκε από έναν άνδρα. Η κλοπή έγινε μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες κάποιοι από τους οποίους κατέγραψαν το στιγμιότυπο. Το βίντεο έγινε viral, ενώ η αστυνομία ζητούσε πληροφορίες για το περιστατικό ή για το πού βρίσκεται η πινακίδα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε, σύμφωνα με το BBC, ότι ο δεύτερος συλληφθείς είναι γύρω στα 40 και παραμένει υπό κράτηση.

Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε μετά από αναφορά για την κλοπή από το τοπικό συμβούλιο του Σάουθγουρκ.

Μετά την αφαίρεση του έργου τέχνης, μια νέα πινακίδα κυκλοφορίας τοποθετήθηκε από την τοπική αρχή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος των ατυχημάτων.

Οι οπαδοί του Banksy στο Instagram έχουν ερμηνεύσει ευρέως το νέο του έργο ως έκκληση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

