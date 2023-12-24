Χημικό δεξαμενόπλοιο ισραηλινών συμφερόντων επλήγη χθες Σάββατο σε θαλάσσια περιοχή στα ανοικτά της Ινδίας από "drone εφόδου που εκτοξεύθηκε από το Ιράν", ενώ δύο πετρελαιοφόρα και ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό που έπλεαν στην Ερυθρά Θάλασσα επίσης έγιναν στόχος drones που εκτόξευσαν οι σιίτες αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, σύμφωνα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η επίθεση στο χημικό δεξαμενόπλοιο σημειώθηκε χθες στις 10:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας). Προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο η οποία κατασβέστηκε, ενώ δεν υπήρξαν θύματα, επεσήμανε το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας. Το πλοίο Chem Pluto, υπό σημαία Λιβερίας, ανήκει σε ιαπωνική ναυτιλιακή εταιρεία και το διαχειρίζεται ολλανδική εταιρεία, διευκρίνισε.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η ολλανδική εταιρεία που διαχειρίζεται το Chem Pluto "συνδέεται με τον Ισραηλινό μεγιστάνα των θαλάσσιων μεταφορών Ιντάν Οφέρ".

Η επίθεση σημειώθηκε στη Θάλασσα της Αραβίας, 200 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ινδικού λιμανιού Βερεβάλ, στο κρατίδιο Γκουτζαράτ, επεσήμαναν η Ambrey και η υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Το ινδικό πολεμικό ναυτικό ανακοίνωσε ότι έστειλε στην περιοχή ένα αεροσκάφος και ένα πολεμικό πλοίο για να συνδράμουν το MV Chem Pluto.

Αν και δεν είναι ξεκάθαρο ποιος εξαπέλυσε το drone, η επίθεση αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη σε μια σειρά επιθέσεων με drones και πυραύλους που έχουν εξαπολύσει τις τελευταίες εβδομάδες στην Ερυθρά Θάλασσα οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, καθώς μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Τον Νοέμβριο ισραηλινό εμπορικό πλοίο υπέστη ζημιές στον Ινδικό Ωκεανό λόγω επίθεσης με drone, για την οποία η Ουάσινγκτον κατηγόρησε το Ιράν.

Δύο πετρελαιοφόρα

Παράλληλα χθες ένα πετρελαιοφόρο ιδιοκτησίας ναυτιλιακής εταιρείας της Γκαμπόν με σημαία Ινδίας, το MN Saibaba, εξέπεμψε σήμα κινδύνου όταν βρισκόταν στην Ερυθρά Θάλασσα, αφού επλήγη από drone που προήλθε από τις περιοχές της Υεμένης που ελέγχουν οι Χούθι, ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Άλλο πετρελαιοφόρο, το MV Blaamanen με σημαία Νορβηγίας, επίσης δέχθηκε επίθεση από drone που εκτόξευσαν οι Χούθι, χωρίς ωστόσο να πληγεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αυτές ήταν η 14η και η 15η επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων που εξαπέλυσαν οι Υεμενίτες αντάρτες στην Ερυθρά Θάλασσα από τις 17 Οκτωβρίου, σημείωσε η CENTCOM.

Αμερικανικό αντιτορπιλικό που πραγματοποιούσε περιπολία στην Ερυθρά Θάλασσα, το USS Laboon, κατέρριψε χθες τέσσερα άλλα επιθετικά drones των Χούθι που το στοχοθέτησαν.

Οι επιθέσεις αυτές με στόχο εμπορικά πλοία μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου, έχουν αναγκάσει μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αλλάξουν την πορεία των πλοίων τους, κατευθύνοντάς τα προς τη Νότια Αφρική, παρά το μεγαλύτερο κόστος αυτού του πιο μεγάλου ταξιδιού.

Οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλες περιοχές της Υεμένης, επαναλαμβάνουν ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους εφόσον δεν εισέρχονται αρκετά τρόφιμα και φάρμακα στον υπό πολιορκία θύλακα της Γάζας, η οποία βομβαρδίζεται ασταμάτητα από το Ισραήλ.

Προειδοποιήσεις για «κλείσιμο» και της Μεσογείου από την Τεχεράνη - Αντίδραση από ΗΠΑ και Βρετανία

Χθες αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ο Μοχαμάντ Ρεζά Νακντί, προειδοποίησε ότι και άλλες θαλάσσιες οδοί θα καταστούν επικίνδυνες, αν συνεχιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Με τη συνέχιση των εγκλημάτων, η Αμερική και οι σύμμαχοί της θα πρέπει να αναμένουν τη γέννηση νέων δυνάμεων αντίστασης και το κλείσιμο άλλων οδών ναυσιπλοΐας. Θα πρέπει να αναμένουν σύντομα το κλείσιμο της Μεσογείου, του Γιβραλτάρ και άλλων θαλάσσιων οδών», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Η Ερυθρά Θάλασσα συνδέει τη Μεσόγειο με τον Ινδικό Ωκεανό και κατά συνέπεια την Ευρώπη με την Ασία. Περίπου 2.000 πλοία διέρχονται κάθε χρόνο από τη διώρυγα του Σουέζ, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 40% του παγκόσμιου εμπορίου.

Την Παρασκευή, ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε το Ιράν ότι "εμπλέκεται ενεργά στον σχεδιασμό" αυτών των επιθέσεων καθώς παρέχει στους Χούθι πληροφορίες αλλά και “σύγχρονο στρατιωτικό εξοπλισμό”, χωρίς τα οποία οι σιίτες αντάρτες “θα δυσκολεύονταν να εντοπίσουν και να πλήξουν” τα πλοία.

Ωστόσο η Τεχεράνη απορρίπτει τις κατηγορίες των ΗΠΑ ότι προσφέρει στρατιωτικό υλικό στους αντάρτες, αν και παραδέχεται ότι στηρίζει πολιτικά τους Χούθι.

Στις 18 Δεκεμβρίου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον σχηματισμό συνασπισμού για την υπεράσπιση της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, στον οποίο συμμετέχουν περίπου 20 χώρες στο πλαίσιο της “Επιχείρησης Φύλακας της Ευημερίας” (Operation Prosperity Guardian).

Διαβάστε σχετικά: «Φύλακας Ευημερίας»: Η επιβλητική δύναμη κρούσης της Δύσης κατά των Χούθι με δεκάδες πολεμικά – Δείτε χάρτη

Στο μεταξύ ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον κατηγόρησε σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα σε βρετανική εφημερίδα το Ιράν ότι ασκεί “μια εντελώς κακόβουλη επιρροή στην περιοχή και τον κόσμο”.

«Το Ιράν ασκεί μια εντελώς κακόβουλη επιρροή στην περιοχή και τον κόσμο – αυτό είναι αναμφίβολο», δήλωσε ο Κάμερον μιλώντας στην Sunday Telegraph.

«Υπάρχουν οι Χούθι, η Χεζμπολάχ, οι παραστρατιωτικές οργανώσεις που στηρίζει το Ιράν στο Ιράκ που επιτίθενται σε βρετανικές και αμερικανικές βάσεις. Και φυσικά η Χαμάς», πρόσθεσε ο Βρετανός υπουργός. «Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το Ιράν να λάβει ένα απολύτως ξεκάθαρο μήνυμα: η κλιμάκωση αυτή δεν θα γίνει ανεκτή».

