Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν παρέλαβε νέους πυραύλους τύπου κρουζ με ακτίνα δράσης μεγαλύτερη των 1.000 χιλιομέτρων, όπως επίσης και αναγνωριστικά ελικόπτερα, όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά ΜΜΕ.

Η ανακοίνωση γίνεται σε περίδοδο έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα και καθώς οι ΗΠΑ, στο τελευταίο επεισόδιο επίθεσης σε πλοίο, κατηγορούν την Τεχεράνη για μία επίθεση με drone σε τάνκερ ισραηλικών συμφερόντων στον Ινδικό ωκεανό.

«Ο πύραυλος τύπου κρουζ Talaeiyeh έχει ακτίνα δράσης μεγαλύτερη από 1.000 χιλιόμετρα και είναι ένας έξυπνος πύραυλος που μπορεί να αλλάξει τη στοχοποίησή του, στο μέσον της πορείας του», μετέδωσαν τα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν επικαλούμενα τον αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού, Σαχράμ Ιράνι.

Προειδοποιήσεις για «κλείσιμο» και της Μεσογείου από την Τεχεράνη - Αντίδραση από ΗΠΑ και Βρετανία

Χθες αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ο Μοχαμάντ Ρεζά Νακντί, προειδοποίησε ότι και άλλες θαλάσσιες οδοί θα καταστούν επικίνδυνες, αν συνεχιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Με τη συνέχιση των εγκλημάτων, η Αμερική και οι σύμμαχοί της θα πρέπει να αναμένουν τη γέννηση νέων δυνάμεων αντίστασης και το κλείσιμο άλλων οδών ναυσιπλοΐας. Θα πρέπει να αναμένουν σύντομα το κλείσιμο της Μεσογείου, του Γιβραλτάρ και άλλων θαλάσσιων οδών», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Η Ερυθρά Θάλασσα συνδέει τη Μεσόγειο με τον Ινδικό Ωκεανό και κατά συνέπεια την Ευρώπη με την Ασία. Περίπου 2.000 πλοία διέρχονται κάθε χρόνο από τη διώρυγα του Σουέζ, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 40% του παγκόσμιου εμπορίου.

Την Παρασκευή, ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε το Ιράν ότι "εμπλέκεται ενεργά στον σχεδιασμό" αυτών των επιθέσεων καθώς παρέχει στους Χούθι πληροφορίες αλλά και “σύγχρονο στρατιωτικό εξοπλισμό”, χωρίς τα οποία οι σιίτες αντάρτες “θα δυσκολεύονταν να εντοπίσουν και να πλήξουν” τα πλοία.

Ωστόσο η Τεχεράνη απορρίπτει τις κατηγορίες των ΗΠΑ ότι προσφέρει στρατιωτικό υλικό στους αντάρτες, αν και παραδέχεται ότι στηρίζει πολιτικά τους Χούθι.

Στις 18 Δεκεμβρίου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον σχηματισμό συνασπισμού για την υπεράσπιση της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, στον οποίο συμμετέχουν περίπου 20 χώρες στο πλαίσιο της “Επιχείρησης Φύλακας της Ευημερίας” (Operation Prosperity Guardian).

Πηγή: skai.gr

